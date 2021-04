Niegan que escarabajo de cruz sea peligrosos; son endémicos del desierto de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- No son insectos mortales ni provienen de otro país, los escarabajos de cruz o escarabajo ampollero de cruz son endémicos del desierto sonorense y son inofensivos.

En redes sociales han circulado “fake news” en relación a este colorido insecto, donde señalan que proviene de España y su picadura es letal, pero esta es información falsa, indicó el biólogo Jorge Jiménez Canale.

El escarabajo de cruz como es conocido, no es un insecto nuevo ni que acaba de aparecer, todos los años en esta época es normal que salgan y se acostumbra observar en árboles nativos de la región como mezquites o palo verdes, dijo.

“Estos escarabajos segregan un compuesto que se llama cantaridina, entre patas y antenas, pero es a manera de defensa si unos los molesta o intenta matar y sí puede causar una pequeña quemadura y una ampolla, pero no hay mayor peligro que eso”, explicó.

No son insectos mortales ni de importancia médica, Jiménez Canale indicó que si se topan con uno pueden dejarlos, si entró al hogar sacarlos con una escoba, no tocarlos para evitar que segregue esta sustancia y cuidar que las mascotas no se los coman.

Estos insectos ponen sus huevos debajo de la tierra o en la corteza de los árboles, por lo que es poco probable que se ubiquen al interior de los hogares, al menos que haya alguna ventana o puerta abierta.