Niega Sedena haya retenes falsos en carreteras de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO GH.- La Secretaría de la Defensa (Sedena) no ha detectado retenes de delincuentes en Sonora, afirmó Luis Cresencio Sandoval González, titular de la dependencia.

Secretario de la Defensa Nacional. Los retenes que se establecen no sólo en Sonora sino toda la República, están plenamente identificados, ya sea puestos militares de seguridad del Ejército apoyando Guardia Nacional o viceversa. Todos están plenamente identificados desde distancia antes de llegar a donde se hace la revisión se establecen letreros de que hay adelante un puesto militar de seguridad”, afirmó.

Sandoval González explicó que en Sonora hay retenes militares fijos que todos conocen, pero hay algunos que se colocan de forma aleatoria para recabar información.

“Sobre tránsito de vehículos con sustancias prohibidas, con algo ilícito, pero siempre se colocan letreros para anunciar que hay actividades de revisión”, indicó.

En cuanto a retenes de bandas delincuenciales, el titular de la Sedena afirmó que no cuentan con datos de “actividad delincuencial”.

“Pero por eso tenemos muchos elementos en Sonora cubriendo carreteras, cubriendo áreas donde se tiene conocimiento que son utilizadas para actos delictivos de las organizaciones criminales”, explicó.

López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar que no haya delincuentes usando uniformes de la “Policía Ministerial”.

Antes si nos paraban en retenes de esos, me tocó en Chiapas, Tamaulipas, grupos en Sonora, en la Sierra. Incluso hasta extranjeros, vestidos como policías o bandas.

“Lo único que hacían era que me tomara una foto con ellos, pero ahora no. No he constatado eso, no me ha tocado ningún retén así y tampoco tengo información y todos los días nos informamos de lo que pasa en el País”, indicó.

Pero, agregó, “qué bueno que lo dicen para que la gente no se deje sorprender y nos informe, nos avise. Donde se presenten esos casos que nos avisen y actuamos. Hay que estar muy pendientes apoyando a nuestros paisanos que vienen a ver a sus familiares”.