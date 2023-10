Navojoa: Héctor hace música con latas y botellas; pone a bailar a quienes lo escuchan

NAVOJOA, Sonora.- Con dos latas y una botella de plástico que juntó de la basura, Héctor Disán López Morán, de 52 años de edad, produce ritmos que ponen a bailar a las personas que lo escuchan en las calles de esta ciudad.

Y es que el músico tomó estos desechos y los recicló, elaborando una improvisada batería con la que colgada al pecho recorre las calles del centro de Navojoa tocando melodías de su propia autoría a cambio de propinas.

Mis hijos ya están grandes, casados, realizados; esto lo hago por gusto y para ganarme algunos pesos para mi”, expresó, “además que la música es mi pasión desde niño”.

Sueña con formar un grupo musical, reveló, pero es algo difícil, pues se requiere de recursos, aunque está convencido que con ganas y creatividad todo se puede lograr.

Tengo 40 años en la música, lo disfruto mucho y lo hago con estos botes y botellas de plástico porque de momento no hay para instrumentos”, comentó.

A los 12 años de edad inició sus estudios musicales en la “Asegurada” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde uno de sus hermanos daba clase, recordó, y a la fecha ha compuesto 50 canciones, de las cuales la más popular es “Échale más caldito”.

“Ahí empecé y me subían a un banquito para que tocara el bajo, luego aprendí a tocar la guitarra”, recordó, “a la gente le gustó mucho la canción de ‘Échale más caldito’ y me la piden cuando me ven por las calles”.