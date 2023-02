Navojoa: Cambia Georgina las zapatillas por la cuchara de albañil; a sus 79 años este oficio se convirtió en su pasión

NAVOJOA.- En el trabajo de albañilería Georgina López Peralta encontró hace 59 años el modo de ganarse la vida y sacar adelante a sus tres hijos, después este oficio se convirtió en su pasión, manifestó la residente de la colonia Beltrones de esta ciudad.

Empece a trabajar desde los 17 años de edad, pero de albañil empecé a los 20 años y lo hice por necesidad”, expresó, “y me quedé porque me gustó, es un trabajo pesado pero satisfactorio”.

La mujer de 79 años aseguró que es la única en la región del Mayo (Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Álamos y Benito Juárez) que se dedica a este trabajo y realiza desde mezclas, enjarres, pega ladrillos, entre otras actividades.

Aunque al principio fue difícil, dijo que con el paso del tiempo se ganó el respeto de albañiles hombres gracias al buen desempeño en su labor y a la convicción que la caracteriza pese al trabajo pesado.

“Ahí fui aprendiendo, primero como chalana, eso sí, nunca me quejé de que por ser mujer o algo”, expresó, “igual cargaba las cubetas con mezcla y todo el trabajo pesado”.

En la actualidad trabaja en una obra, indicó, y sale de su casa a las 05:00 horas, y se traslada en su bicicleta, cargando con una mochila donde trae su cuchara, cinta métrica, entre otras herramientas.

Me acostumbré a no usar vestidos, ni faldas, imagínese no puedo andar así en el trabajo”, mencionó, “y ya después me acostumbré a andar así también en la casa y en la calle, con ropa más cómoda”.