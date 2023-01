Naranjeros pierden por blanqueada y los Algodoneros toman ventaja en la serie

Guasave, Sinaloa.- El batazo oportuno nunca llegó y los Naranjeros de Hermosillo tuvieron una jornada gris al perder dos veces este lunes contra los Algodoneros de Guasave para irse abajo 3-2 en la serie de semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico.



La ofensiva naranja apenas pudo conectar dos hits en la blanqueada de 1-0 de los Algodoneros en el quinto juego, celebrado en el Kuroda Park, un par de horas después de completar el cuarto encuentro con victoria de 4-3 para los locales.



Ahora, los Naranjeros están obligados a ganar dos veces en el Estadio Sonora, miércoles y jueves, para avanzar a la final. Una derrota más los deja fuera.



Un día después de que se tuviera que cancelar el juego por neblina cuando iba en la séptima entrada con ventaja de 4-2 para los locales, los Naranjeros desaprovecharon su oportunidad en la novena.



Irving López y Jasson Atondo abrieron el inning con sencillos frente al relevista Brandon Koch, quien dio base a Roel Santos y con las bases llenas, José Cardona acercó a Hermosillo con elevado de sacrificio.



Ya ante Felipe Arredondo, Isaac Paredes negoció boleto para volver a llenar las bases, pero Alejandro Mejía fue ponchado y Nick Torres dominando con elevado al jardín derecho para terminar el juego.

Dominan a los Naranjeros

En el quinto duelo, Geno Encina sólo permitió un hit en seis entradas de dominio sobre los Naranjeros, que se fueron en blanco en ocho turnos con corredores en posición de anotar.



Hermosillo tuvo corredor en tercera con un out en la tercera entrada, corredores en las esquinas con uno fuera en la séptima y corredor en segunda con un out en la novena, pero no llegó el imparable que empujara carrera.



Tyler Alexander fue el derrotado tras salir por una ampolla en la mano de lanzar tras tres entradas y dos tercios con cinco hits, una carrera, tres bases y cuatro ponches.