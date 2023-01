Naranjeros de Hermosillo 'dan la cara' tras eliminación

Después de ser eliminado en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, el Club Naranjeros de Hermosillo le abrió las puertas este sábado a su afición y a los medios de comunicación para aclarar las diferentes situaciones que culminaron con un año más sin poder coronarse en este circuito.

Directivos como Pablo de la Peña y Francisco Gámez, así como el manager Juan Gabriel Castro y los jugadores Wílmer Ríos y José Cardona dieron la cara en el Estadio Sonora, a manera de agradecimiento por el apoyo en la campaña.

“Esta organización no empieza a trabajar en septiembre, esta organización ya empezó a trabajar, ya empezaron los análisis, y no vamos a descansar hasta que obtengamos el campeonato. Estoy seguro que los cinco que estamos, y muchos que no están, piensan igual que yo.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr ese campeonato y los campeonatos que les debemos, porque no es uno; no quiero hablar del 17, es el que sigue, porque después de ese vienen otros, y así tenemos que pensar”, comentó De la Peña.

La Escuadra Naranja terminó como el primer lugar de la clasificación general y por puntos, una vez que terminó como líder en la primera vuelta y sublíder en la segunda; sin embargo sólo pudo sortear la primera serie de playoffs, ante Venados y Mazatlán, y terminó despidiéndose en semifinales frente a Algodoneros de Guasave.

“Te puedo dar ahorita veinte cosas que tenemos que hacer a partir de mañana, pero no van a ser suficientes. Podemos tener una temporada casi perfecta, con 43 victorias, 20 de ellas en casa seguidas, hablar de lo bonito que es el beisbol y cómo la madurez mental nos dio para pasar un pequeño bache en Mazatlán y pasar esa serie.

“Pudimos habernos quedado ahí, o pudimos haber dado un hit en dos juegos seguidos y habernos traído la serie de Guasave. Quien te diga ‘voy a quedar campeón por decreto’ creo que está en un error, es faltarle el respeto a la afición y a todos los demás equipos”, añadió el director general de Naranjeros.