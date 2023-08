Naranjeritos noquean a Yaquis y avanzan a semifinales del torneo infantil de LMP

CIUDAD OBREGÓN-. Con un doblete de dos carreras en la quinta baja, Max Ortega decretó anoche el nocaut por 10-0 que los Naranjeritos de Hermosillo le propinaron a los Yaquis en su propia casa, para avanzar a las semifinales del Torneo Infantil de la Liga Mexicana del Pacífico 2023.

Ortega no sólo fue clave por ese extra base, ya que durante el encuentro conectó dos dobletes y un triple, para convertirse en el villano de la afición obregonense que se dio cita en el Campo 2 del Estadio Yaquis.

Los visitantes tomaron el control del juego desde la primera baja, cuando armaron un rally de cuatro carreras gracias a un triplete de Max Ortega, un doblete de Judas Lugo y un sencillo de Bayron Martínez.

Después de entrar en relevo de Alfonso del Valle, Francisco Estrella admitió un doblete de Emmanuel Benítez, un triple de Francisco Molina y un sencillo de Max Ortega en el cuarto rollo, quienes unos momentos después se encargaron de anotar cuatro rayitas más y poner la pizarra en 8-0.

Una vez que el abridor Francisco Molina logró sacar su quinto capítulo en cero, el mismo inició el ataque negociando una base por bolas en la quinta baja, lo cual fue emulado por Gustavo Meza antes de que Ortega mandara a ambos al plato el doblete definitivo.

LAS SEMIFINALES

Hoy, domingo 27 de agosto a las 9:00 am

Mayos vs. Charros

Cañeros vs. Naranjeros