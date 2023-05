Nada las detiene: Tres hermanas viajaron desde Los Mochis, Sinoloa, para el concierto de Julión Álvarez

Hermosillo, Sonora.- Desde Los Mochis Sinaloa, las hermanas Chaparro viajaron a Hermosillo para disfrutar del concierto del Julión Álvarez en Las Fiestas del Pitic, y aunque tuvieron un accidente en el camino, sienten que Dios les dio la oportunidad de llegar a verlo.

Arcadia Chaparro contó que ella es fan de Julión desde que inició en su carrera con la Banda MS, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo en vivo.

Cuando supo que el concierto sería gratuito, no dudo en hacer un viaje a la capital de Sonora, apoyada de sus hermanas, quienes deseaban verla cumplir su sueño.



Nosotros somos de un ejido de Los Mochis llamado Aguas de Las Arenas, pero tuvimos un accidente en un trailer ayer, y nos salvamos de puro milagro.

Yo siento que Dios me dejó vivir para verlo, a mi ídolo, porque siempre me ha gustado desde que empezó y me dejó vivir y tener esa oportunidad”, dijo conmovida.