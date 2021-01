Multarán a empresa por descargas en alcantarillado de Parque Industrial

HERMOSILLO, Sonora.- Una multa cercana a los 200 mil pesos recibió una empresa carnicería en el Parque Industrial de Hermosillo, por no cumplir con lo estipulado en la norma oficial en cuanto a regulación de descargas a la red de alcantarillado.

Herman Valenzuela Salas, coordinador de Operaciones de Agua de Hermosillo explicó que según la Norma Oficial 002 de Semarnat 96, la cual regula la cantidad de grasa y sólidos, así como la demanda bioquímica de oxigeno.

"En el tema de regulación de descargas hemos estado regulando a los usuarios que no son domésticos me refiero a empresas, me refiero a en un 100% al Parque Industrial, restaurantes, tortillerías, entre otros", comentó.

El funcionario mencionó que anteriormente, tras una revisión trimestral se le ejecutó en el mes de octubre una sanción de 250 mil pesos por incumplimiento.