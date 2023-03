Mujeres rompiendo barreras: Alejandrina, siempre orgullosa de su origen se convirtió en médico tradicional

A sus 73 años de edad, Alejandrina Escalante Valenzuela es una mujer que se siente orgullosa de sus raíces y de la labor que ha realizado durante gran parte de su vida en su comunidad, pues es médico tradicional de la etnia mayo, reconocida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Lo que un día fue motivo de vergüenza,

hoy es su mayor orgullo:

La sangre mayo que corre por sus venas

y su hermoso dialecto

Platicó que desde temprana edad sintió que tenía un don, pues le gustaba mucho la medicina tradicional, los remedios caseros y el sanar a las personas, un don que aseguró, fue heredado por uno de sus antepasados.

“Así empecé yo y empecé a sobar, el susto, el latido que le dicen la úlcera y alzar la mollera y todo eso”, externó.

Cuando su mamá se percató de que ella podría tener habilidad para la sanación, le dijo que lo que tenía era un don y le ayudaría a reforzarlo con la ayuda del espíritu de su abuela, quien también era una mujer reconocida en la comunidad por su capacidad de sanación.

Mi mamá me dijo: ‘Mija, yo le voy a hablar al espíritu de mi abuela Trinidad para que el espíritu de ella te ayude a que aprendas, para que ella te meta en tu mente remedios que ella sabe’”, recordó.

Fue así como milagrosamente el don que tenía dormido Alejandrina en su interior, despertó y sin haber estudiado, las curaciones, recetas y remedios comenzaron a llegar a su mente, con el único fin de ayudar a las personas basándose en la herbolaria, añadió.

UNA INFANCIA COMPLICADA

Alejandrina nació en la localidad de Jahuara Primero, una región del Noroeste de Sinaloa, que pertenece al municipio de El Fuerte, la cual cuenta con poco más de 500 habitantes y está muy cerca de los límites del Sur de Sonora.

De acuerdo a lo dicho por Alejandrina, Juahuara Primero y Jahuara Segundo, son dos de las regiones que pertenecen a los siete centros ceremoniales indígenas de El Fuerte y también es el lugar donde creció y aprendió el idioma español, pues el mayo fue su lengua materna.

“Yo de niña no hablaba español, yo lo aprendí hasta grande, no sabía que existía el español, hasta que nos empezó a enseñar mi mamá el español porque decía que el dialecto no valía, y yo me enseñé con unos vecinos.

“Yo tenía 5 años cuando empecé a hablar español”, dijo, “pero siempre hablaba el dialecto, porque el español se me hacía muy trabajoso y se me afiguraba que no iba a mentar bien las cosas, y es cierto, no las mentaba bien”.

Sí me daba vergüenza ser de la etnia, porque sufrí muchas humillaciones, pero ahora me siento muy orgullosa y hablo en dialecto. Yo quisiera que todos hablaran dialecto, por mí, que todos lo hablaran ¡qué bonito fuera!”, expresó.

A pesar de la discriminación que vivió durante su infancia por su origen, Alejandrina siempre supo que era especial, y tenía un propósito en la vida, que era el de ayudar a las personas con el don de la curación que Dios le había dado y lo usaría de la manera más adecuada.

La paciencia, la sabiduría y las ganas de servir a su pueblo, fue lo que alentó a la médico tradicional a romper las barreras, tanto sociales como lingüísticas y por varios años prestó sus servicios en su pueblo.

“A mí me gustaría enseñar a la gente a hablar el dialecto y si quieren aprender de la medicina tradicional, también, pero tienen que tener el don, porque son secretos que aprendimos de nuestros ancestros y es lo más valioso que tenemos, pero sí debemos de dar a conocer lo que uno sabe”, apuntó.