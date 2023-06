Mujer de 70 años realizará su primera comunión en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 70 años de edad, la señora Sara Yebra participará por primera vez en el sacramento de la eucaristía recibiendo su primera comunión en la parroquia María Madre del Redentor.

Entusiasmada por recibir el cuerpo y sangre de Jesucristo, la mujer originaria de Guanajuato indicó sentirse emocionada por tener la oportunidad de realizar esta celebración, pues creyó que jamás podría hacerlo.

A pesar de ello, la doctrina católica permaneció cerca de ella, como en los momentos en los que de pequeña su madre pedía a Dios o a la Virgen de Guadalupe solucionar algún conflicto, o cuando pidió por la salud de su nieta que sufrió de inanición.

La septuagenaria es residente de la Casa Hogar Madre Amable, ubicada en la colonia Los Jardines, al Norte de la ciudad, lugar al cual llegó el pasado 7 de octubre luego de que se le amputara la pierna izquierda a raíz debido a su diabetes.

Fue durante una de las misas sabáticas que se ofrecen en la casa hogar que Sara se sintió lo suficientemente cómoda como para hacer su primera confesión: nunca recibió la confirmación a pesar de que siempre le interesó rezar.

Me dijo que no me volverían a dar hostia hasta que algún día pudiera hacer la primera comunión, ‘¿a mi edad?, le digo yo, ‘¿por qué no? Sí puede suceder’ me dice el muchacho, pero me daban nervios porque nunca lo he hecho, no sabría como empezar”, comentó.