Mueve justicia por Alma Lourdes a mujeres de Ciudad Obregón y Hermosillo

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con una gran lona con el mensaje “No importa la edad, ni clase social, eres un asesino”, la mamá, hermanas e hija de Alma Lourdes, quien en días pasados fuera asesinada por un cliente de la carnicería donde laboraba, acompañadas de allegados y amigos, realizaron en una marcha ayer en Cajeme.

Igualmente en Hermosillo un grupo de personas realizaron una vigilia afuera de la Fiscalía para clamar por justicia.

En Ciudad Obregón el contingente se movilizó desde el Palacio Municipal hasta la Fiscalía General del Estado en exigencia de justicia en el caso.

El grupo de personas, en su mayoría mujeres, portando carteles con las leyendas de “Justicia para Alma” “Que poner límites, no me quite la vida” “Todos somos Alma”, entre otros, caminaron coreando también, consignas en búsqueda de que se otorgue la condena que merece el presunto feminicida de la madre de familia de 30 años de edad.

Idalia Valenzuela García, madre de la víctima, compartió que no van a dejar de alzar la voz por Alma Lourdes para que se castigue a su agresor y además se den garantías de seguridad a todas las mujeres cajemenses.

Hay que tener esa fuerza, no se dé dónde, pero Dios es tan grande que te la da, en serio. No hay que quedarse callada, no hay que permitir que esos niños (hijos de víctimas de feminicidio) se queden sin una justicia, porque no nada más es mi nieta, hay muchos niños que están en esta situación”, comentó.

En una marcha celebrada en Ciudad Obregón exigieron justicia para Alma Lourdes, víctima de feminicidio.

FOTO: MAYRA ECHEVERRÍA

HACEN ECO A LA VOZ DE ALMA LOURDES

Familiares de Alma Lourdes Llamas, la mujer de 30 años que fue asesinada en una carnicería de Ciudad Obregón, se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para pedir la pena máxima en contra del responsable.

“Hacemos esto por mi prima Alma, que lamentablemente la callaron, ella misma decía en sus audios: ‘¿Por qué me tengo que callar yo?’”, exclamó José Antonio Chávez, primo de la víctima.

Prima, no te callaste, te callaron… pero no imaginaban cuántos íbamos a alzar la voz”.

“Pedimos justicia por parte de la ley, según lo que hemos leído por el crimen de feminicidio se dan 70 años, y eso es lo que le tienen que dar, que se le haga justicia”, insistió.

Alba Lucía Chávez, tía de Alma Lourdes, dijo no entender cómo no han vinculado a proceso a Hilario “N.”, si hay testigos y videos de él en el momento de la agresión a su familiar.

Pidió a las autoridades no dar carpetazo al tema, ni permitir que el acto de violencia quede impune.

Si hay videos de ese señor haciendo lo que le hizo a mi sobrina, a la hija de mi prima, a la madre de mi sobrina, no sé qué les hace falta para decir que ese señor es el culpable.

“¿Qué necesitan?, ¿que se filtren los videos donde la asesina para que hagan algo las autoridades? Desde mi punto de vista no es necesario más pruebas para que se haga justicia conforme lo marca la ley”, declaró.

LOS RECIBE LA VICEFISCAL

Fue durante una vigilia y manifestación pacífica frente a las instalaciones del domo, donde la vicefiscal de Delitos Sexuales y Feminicidios, Ana Celina Ramos Valenzuela, salió a recibir a los familiares de Alma Lourdes, en la Fiscalía General del Estado.

Ramos Valenzuela reiteró el interés principal de la Fiscalía, que es el de llevar justicia a las víctimas del delito, por lo que aseguró que no se escatimará en recursos para lograr la pena más alta que en derecho corresponda.

Asimismo, explicó que la decisión, una vez presentados los indicios de la carpeta de investigación, deberá ser tomada por la juez correspondiente.

Luego de aproximadamente una hora con ellos dentro de las oficinas de la instancia jurídica, tanto Alba Lucía como José Antonio declararon sentir confianza con el trabajo que están haciendo las autoridades, y esperanzados de que el caso de Alma Lourdes va a tener justicia.

Nos hablan de que el juez tiene una investigación muy armada, con todos los datos suficientes”, mencionó Alba.

Declararon que será la misma vicefiscal quien se traslade a Cajeme para la audiencia a vinculación que se llevará a cabo hoy, a las 14:00 horas, en apoyo a su familia, y también les ofrecieron apoyo sicológico para todos los afectados.

Tras ser recibidos por la vicefiscal, los familiares de Alma Lourdes expresaron su confianza en que se hará justicia.

FOTO: ELEAZAR ESCOBAR

CONTINÚA EL CLAMOR POR JUSTICIA

Hoy a partir de las 16:00 horas se realizará otra marcha en Ciudad Obregón, en exigencia de justicia para este caso, la cual saldrá desde el Callejón de la Mujer, en la calle Zaragoza, entre Sonora y Chihuahua, en la colonia Centro.

HOY SERÁ LA AUDIENCIA EN CASO DEL PRESUNTO HOMICIDA

Hoy a partir de las 13:00 horas se llevará a cabo la primera audiencia para vinculación al proceso que se le sigue a Hilario “N”, presunto feminicida de Alma Lourdes.

A las 16:00 horas habrá otra marcha en exigencia de justicia, la cual saldrá desde el Callejón de la Mujer en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Los hechos violentos ocurrieron el sábado 20 de agosto, derivados de una discusión ocurrida esa mañana en una carnicería en la colonia Zona Norte en Ciudad Obregón.

Alrededor de las 15:45 horas, un hombre volvió al negocio con un arma de fuego, con la que disparó en contra de Alma Lourdes, privándola de la vida.