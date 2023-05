Movilizan trigo del Sur de Sonora para exportación

CIUDAD OBREGÓN.- Ciento cuarenta y ocho transportes de carga pesada con trigo salen de los municipios de Cajeme, Navojoa y Huatabampo hacia Guaymas diariamente, lugar donde se comienza la exportación a Argelia o Guatemala, indicó Efraín López.

El presidente de la Central Integradora de Empresas Transportistas del Sur de Sonora manifestó que para el mes de mayo tienen el compromiso de movilizar 100 mil toneladas de trigo distribuidas en cuatro embarcaciones, de las cuales la primera sale hoy con 35 mil toneladas hacia Argelia.

Posteriormente, llenarán un segundo barco con poco más de 52 mil 500 toneladas, también con destino al Norte de África, dijo, la tercera embarcación zarpará con rumbo a Guatemala con 8 mil 800 toneladas.

Aunque los transportes tienen una capacidad amplia, explicó, las normativas de uso de la carretera federal les permite movilizar solamente 38 mil 450 kilogramos por viaje y que desde hace diez días empezaron con esta transportación.

Manifestó que aunque el total de la carga que tienen previsto movilizar se logrará con producto del Valle del Yaqui y Mayo, es el primero el que mayor cantidad de producto exportará.

Pese a no haber concretado un apoyo emergente por parte del Gobierno Federal para incrementar el costo de venta de este grano, señaló, la comercialización no puede detenerse, ya que comprometería el estado del producto, y que a los agricultores no les ha quedado Según productores, por lo general el cereal que se produce en los valles del Sur de Sonora se exporta, mientras que el de la costa de Hermosillo y otros municipios se queda en el Estado o el País. de otra que vender a los precios que les están ofreciendo.