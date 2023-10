Morena en Sonora rechaza la posibilidad de aceptar a Beltrones como miembro; ex gobernador responde

HERMOSILLO.-El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, Heriberto Aguilar, ha dejado claro que su partido no está dispuesto a aceptar a ningún miembro de la familia Beltrones, en particular, a Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora.

Aguilar afirmó:

En Morena nos reservamos el derecho de admisión, no aceptamos a un Beltrones".

Sin embargo, aclaró que Morena es un movimiento político abierto que da la bienvenida a personas de diferentes trasfondos, siempre y cuando estén dispuestas a adherirse a los principios del partido.

Esto sugiere que la negativa se dirige específicamente hacia los miembros de la familia Beltrones.

Te puede interesar: ''Esta es una revolución pacífica que va caminando y no se puede detener'': Claudia Sheinbaum

En respuesta a estas declaraciones, Manlio Fabio Beltrones expresó su desinterés en unirse a Morena a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), afirmando:

"¡Ni loco (entraría al partido)!" Además, calificó a los miembros de Morena como "improvisados" y "mediocres", y señaló que los resultados hablan por sí mismos, aparentemente en referencia a su percepción de la efectividad y la capacidad del partido.