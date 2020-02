Monitorean salud de sonorenses en China

GUAYMAS, Sonora.- Los estudiantes mexicanos que no han podido salir de China, son sometidos a análisis de temperatura en el día y la noche para descartar riesgos por el coronavirus, reveló Juan Carlos Rubio Márquez, quien regresó de ese país.

"A los que no se han podido regresar, los tienen en un hotel y les monitorean la temperatura en la mañana y en la noche, no he platicado con ellos, pero son varios de Hermosillos los que se quedaron allá", apuntó.

El estudiante del idioma chino mandarín indicó que el 12 de enero salió de China con rumbo a Guaymas, cuando apenas empezaba el brote del virus.

Indicó que tomó el vuelo en Harbin a Tokio, Japón, después otro a Nuevo Orleáns, Estados Unidos, de ahí a Utah, y por último a Tucson, y en ninguna parte le realizaron chequeos ni le dieron ninguna indicación.

"En ningún aeropuerto me hicieron ningún chequeo ni nada, no había control para virus, ni nada, no estaba eso en las noticias como ahora, pero en China sí se había comentado que había casos por comer un tipo de animal", externó.

Prometen a padres reembolsar gasto de viaje de sus hijos

Juan Carlos Rubio, padre de un joven que estudia en China, señaló que el Gobierno federal no pagó el traslado de su hijo de ese país a México, sino que sólo le dio una promesa de reembolso.

Estudiantes que se encuentran viviendo en esa nación asiática buscan regresar a México debido al brote de coronavirus que ha cobrado más de 300 vidas.

Señaló que todavía hay jóvenes de Hermosillo en diferentes ciudades de China que no han podido regresar por falta de recursos, pues son los padres quienes deben pagar el viaje y después el Gobierno les hará un reembolso.

"Es mentira que Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) haya pagado los boletos de cuatro estudiantes de Hermosillo para su regreso, los padres lo hicieron, hay una promesa de reembolso, pero no ha sido cubierta", comentó.

Igualmente, una madre de otro joven guaymense que estudia en China y que ayer llegaría a Sonora, indicó que ella pagó el boleto de su hijo y que las autoridades aseguraron que se lo reembolsarían.