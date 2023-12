“Mis perritos” gritaba desesperada doña Ramona al quemarse su casa en Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- “Sal de ahí Ramona” le gritó una vecina que llegó a visitar a la mujer de 68 años de edad en la colonia Deportiva, pues se percató que de uno de los cuartos brotaba fuego que terminó por devorar dos viviendas ubicadas por la calle Amado Nervo y Ramón Corona, frente a las vías del ferrocarril.

Doña Ramona Álvarez salió pero no sin antes regresar por sus mascotas aunque un cable se desprendió y cayó sobre “la guerra” una cachorra de un año de edad quien sufrió lesiones en su piel, narró la adulto mayor.

Llegó una vecina a cobrarme y cuando me metí por el dinero me gritó que me saliera rápido porque se estaba quemando la casa”, relató, “pero dije y mis perros y en eso cayó un cable que casi me golpea pero le cayó a mi perrita”.

Ramona ve y abraza con ternura a su mascota que sufrió quemaduras.

Incendio en la colonia deportiva

Fue a las 16:30 horas de este lunes que se registró el incidente que consumió dos casas acabando con el patrimonio de igual número de familias en la colonia deportiva.

Fueron los vecinos quienes pidieron ayuda al número de emergencias 911 por lo que elementos de bomberos acudieron y después de varias horas de trabajo controlaron el fuego y atendieron también a la güera quien sufrió quemaduras.

Según los mismos habitantes del domicilio donde inició el incendio, pudo ser un corto circuito lo que lo provocó pues una conexión estaba sobrecargada; el incidente dejó a la cachorra lesionada y pérdidas materiales.