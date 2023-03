Mirtha Alvarado Verdugo: lo que falta por hacer

“Todo va mejorando, eso no se puede negar, como tampoco se puede negar que todavía hay mucho por hacer”, consideró Mirtha Alvarado Verdugo respecto a los cambios que significan avances positivos en la equidad, igualdad y derechos de las mujeres.

La empresaria de los sectores gasolinero e inmobiliario, fundadora de la compañía Aaki Gas Natural Vehicular, es ejemplo de superación femenina en los negocios, quien señala que el posicionamiento de las mujeres es cada vez más notorio.

Destacó, a manera de ejemplo de este avance, que Sonora tiene una ley paritaria que exige a los partidos y a los gobiernos que el 50% de sus candidatos y funcionarios respectivamente sean mujeres y la otra mitad hombres.

“Las mujeres están estudiando mucho más que antes y eso les da la oportunidad para lograr puestos de importancia que generen mayor riqueza y capacidad; hay más muchachas ahora graduándose en las universidades que antes, eso me da mucho gusto”, enfatizó.

Ésta es una cualidad que se debe fomentar, dijo Alvarado Verdugo, porque esto logrará sensibilizarlas hacia las luchas en común y con ello podrán caminar juntas hacia la equidad.

Subrayó la importancia de que las mujeres ya no permitan ningún tipo de abuso que derive de cuestiones culturales, religiosas o por ejemplos de sus madres y abuelas.

“Para que una mujer pueda tener esa autonomía psicológica requiere, a su vez, tener estabilidad económica que le permita tomar decisiones que mejoren su vida y su desarrollo social”, opinó.

Es importante cortar el lazo entre las carencias psicológicas que las someten a abusos y actos de violencia desde la infancia, añadió, de ahí el imperativo de empoderarlas y buscar que salgan de la pobreza mediante empleos y emprendimientos.

“Hay que decirles a nuestros hijos e hijas que mujeres y hombres no tienen por qué estar peleados, somos iguales, estamos en el mismo mundo y tenemos que respetarnos”, expresó.

Los recientes movimientos feministas que han ocupado titulares alrededor del mundo -y por tanto, en México y Sonora-, agregó, han ayudado en el avance de los derechos de las mujeres, en la equidad y en la igualdad.

“Si no hubiera mujeres revolucionarias pues seguiríamos sin votar, seguiríamos sin derechos a participación política; las mujeres antes no podían ni estudiar medicina, era imposible, pero la rebeldía de muchas mujeres nos llevó a levantar la voz”, citó.

Aunque, dijo, lo ideal es que los derechos se exijan con respeto, porque hoy la sociedad tiene la obligación de escucharlas.

“Tengo sobrinas y tengo hijos, hay que enseñarles también a los hijos”, sostuvo, “porque las mujeres mexicanas tenemos que dejar de criar y educar machos, entonces tenemos que decirles que somos iguales hombres y mujeres”.