Minerales que facilitan la vida

Cuando se habla de minería sueles imaginar una cueva bajo la tierra, trabajadores con ropa y piel manchados por tierra y tizne, grandes máquinas trabajando en una zona árida y fábricas con enormes tinas que contienen hierro fundido.

Y si bien es parte de la realidad de la minería, eso es lo que está en el pensamiento de la mayoría de las personas, pero basta con voltear alrededor para ver que casi todo lo que te facilita la vida diaria tiene como base algún mineral.

Productos, máquinas, accesorios, medicamentos y hasta la misma casa donde habitas tiene algún producto extraído de la minería, ¿o te has preguntado cómo se extrae el cemento para la construcción?

El proceso minero

La minería consiste en explotar los depósitos de minerales para obtener metales que sirvan para varios fines, como la construcción de edificios, carreteras, para fabricar accesorios para el hogar y la oficina, elaborar papel, pinturas y plásticos, entre otras necesidades.

¿Te has cuestionado cómo se conduce la electricidad? Los cables para trasladar la electricidad que otorga comodidad en casas, industrias y oficinas son fabricados con cobre, uno de los metales que más se producen en Sonora.

“Llegar a donde está la humanidad moderna actualmente hubiera sido imposible sin la minería”, reconoció Ricardo Vega Granillo, ingeniero en Ciencias de la Tierra y excatedrático del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora.

Muchas de las actividades productivas que se realizan hoy de manera común no se podrían desarrollar sin los productos obtenidos de la minería, expresó.

“Podríamos comenzar con el fierro”, afirmó, “se utiliza casi para todo este mineral; si ves los autos, los aviones, ferrocarriles, casi todas las máquinas están hechas de fierro, el mismo armado de las casas requiere de varilla”.

Industria elemental

El experto enfatizó que la extractiva es una industria elemental y clave para la civilización humana y es considerada madre de todas las industrias, ya que sin ella no tendrían lugar la automotriz, la textil, la química, entre otras.

“Por ejemplo, el fierro es fundamental para muchísimas cosas, si no hubiera fierro no hubiera máquinas”, aseguró, “la minería está presente de manera intrínseca en las telecomunicaciones, transporte, construcción, electrónica, informática, medicina”.

Agregó que otro elemento de alta importancia y del cual Sonora es el principal productor en México es el cobre, utilizado prácticamente para todo en la industria electrónica y eléctrica, pues es usado para llevar la electricidad a las viviendas, escuelas, industrias, etcétera.

Uno de los mayores usos del cobre está relacionado con la conducción de agua, apuntó, porque es un elemento capaz de resistir altas presiones y es más duradero que otros materiales.

El aluminio, siguió, es otro mineral básico utilizado en medicinas pero también para la fabricación de latas, canceles y puertas, entre otros usos mientras que el yeso, la cal, el cemento y otros minerales no metálicos que son esenciales para la construcción.

Celulares y la tierra

Un aparato sin el cual los humanos aseguran no podrían sobrevivir es el teléfono celular, ya que se ha convertido en una necesidad para estar comunicados con la familia, amigos y especialmente es una herramienta de trabajo.

De acuerdo con el portal Lamineriaentuvida.org, un ‘smartphone’ proviene al 100% de la minería, pues están presentes más de 200 minerales, 80 elementos químicos y más de 300 aleaciones de plástico.

“Los circuitos de los celulares están hechos con metales preciosos como el oro, la plata y el platino, así como con tungsteno, cobre y paladio”, describe el portal.

Asimismo, los microchips del aparato están fabricados con niobio y tantalio que provienen del mineral llamado coltán, que es un superconductor de alta resistencia al calor y grandes propiedades eléctricas que lo hacen esencial para fabricar microprocesadores y microcircuitos.

“Las pantallas contienen yodo y mercurio para dar color, mientras que los celulares utilizan distintos tipos de baterías fabricadas con metales como el níquel, cobalto, zinc, cadmio y cobre aunque por su mayor durabilidad, potencia y bajo peso, se han impuesto las de litio”, destaca el análisis.



Están en todos lados

Los elementos químicos y metales, metálicos y no metálicos que se extraen de la tierra están hasta donde menos te imaginas; aquí un recuento de metales en algunos artículos que se utilizan casi a diario:

Ganchos de cabell: Greda, azufre y petroquímicos.

Lentes: Carbonato sódico, piedra caliza, feldespatos.

Radiograbadora: Hierro, fierro, aluminio, petroquímicos, tungsteno, cromo, plata, plomo, zinc, silicio, níquel.

Cámara web: Sílice, cobre, níquel, aluminio, oro, plata.

Pantalla computadora: Hierro, fierro, aluminio, petroquímicos, greda, tungsteno, cromo, cobre, plomo, azufre, plata, zinc, estaño.

Reloj de mesa: Cobre, cromo, hierro, fierro, níquel, plata, mercurio, zinc, silicio, plomo, estaño, carbono.

Tijeras: Hierro, fierro, aleaciones metálicas.

Celular: Silicio, oro, plata, cobre, zinc, cuarzo, petroquímicos, níquel, cobalto, litio.

Llaves: Cobre, plomo, zinc.

Mesa de metal: Hierro, fierro, cromo, zinc, níquel, petroquímicos, caliza, titanio, talco mineral.



“La minería es fundamental, sin ella no se podría dar, por ejemplo, la agricultura extensiva, que es la que se necesita ahora para alimentar a tanta gente; no sería posible sin máquinas, sin tubos para conducir agua, sin electricidad, sin fumigantes, y todo eso viene de la minería”

Ricardo Vega Granillo

Ingeniero en Ciencias de la Tierra



Fuente: Exploradores.org