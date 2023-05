Migrantes sufren, batallan, pero no se vencen

NOGALES.- Peligros, amenazas y hasta extorsiones por parte de autoridades, tanto policiacas como migratorias, asegura Élmer que enfrentó para poder llegar a esta frontera.

Incluso fueron víctimas de secuestradores al arribar a Hermosillo, justo en la central camionera, platicó el hondureño de 36 años de edad, nativo de San Pedro Sula.

Él viaja junto a su esposa y dos hijos menores, tuvo que huir de su país por peligrar su vida cuando fue víctima por usurpación de documentos y alguien estuvo haciendo estafas a empresas con tarjetas a su nombre.

A pesar que denunció los hechos en tres ocasiones diferentes (igual número de estafas), fue amenazado de muerte por la misma Policía para que no lo hiciera ya que eran parte del crimen organizado perteneciente a las “Maras 18” y se vio obligado a dejar a toda su familia.

Élmer dijo que cuando llegaron a la frontera Sur, por Chiapas, tuvieron que pagar a personas que los trasladaran por esteros y manglares, viajando además como ocho horas en lanchas, enfrentando peligros porque no podían hacerlo por las calles abiertas, incluso cuatro horas se trasladaron en motocicletas.

Reveló que definitivamente lo más difícil de todo el recorrido ha sido lidiar con los policías con quienes supuestamente deberían sentirse seguros.

“Pero en realidad no fue así y la misma Policía nos fue quitando el poco dinero que traíamos para el camino, en varias ocasiones aquí en México y una vez en Guatemala”, externó.

Durante su trayecto tuvo que emplearse en lo que podía para poder ir avanzando y darle de comer a su esposa e hijos, pero cuando llegó a Hermosillo fueron secuestrados.

“De a 100 ó 150 dólares, entre todos lograron juntar y enviarme mil dólares. Estaban muy preocupados de que nos fuera a pasar algo y luego que depositamos el dinero, a una cuenta que nos dijeron los de ese cártel, entonces nos dejaron libres”, relató. Eso pasó del 1 al 3 de marzo.

Con voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas, Élmer expresó que su única meta es conseguir asilo en EU para poder trabajar y brindarle una vida sin sobresalto a su familia que ya ha sufrido bastante.

Raúl ha hecho tres intentos en cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero recomienda a sus paisanos que la piensen bien antes de tomar la decisión porque las cosas no son como las pintan y él lo describe como un verdadero infierno.

El originario del Estado de México de 38 años de edad, partió desde 2012 del Valle de Chalco en busca de un mejor futuro, dejando atrás a su madre y sus hermanas, pero las cosas no salieron como él pensaba, pues creía que con sólo subirse a “La Bestia” alcanzaría el “american dream”.

No es como te la pintan. A mí me decían: Súbete al tren y ya vas a llegar a Estados Unidos, pero jamás me dijeron los peligros que pasa uno, te puedes caer y todo, a mí ya me aventó (el tren) en Guadalajara.