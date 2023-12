Melones de Sonora bajo investigación luego de casos de salmonelosis en Estados Unidos y Canadá

Hermosillo, Sonora.- Para descartar que el problema de salmonelosis provenga de melones exportados de Sonora, se instaló el Comité de Sanidad, anunció Alfonso Durazo Montaño.

El Gobernador de Sonora, indicó que actualmente se encuentran investigando la ruta de la trazabilidad de la producción de melón.

"Efectivamente el melón sale de Sonora, no necesariamente infectado, pudo haberse dado la infección de este producto en alguna de las etapas de procesamiento, no necesariamente cuidada", dijo.

Las autoridades de salud intensifican la investigación sobre la posible contaminación de melones . FOTO: Archivo GH

Para determinar las causas se trabaja en conjunto con autoridades federales y de los Estados Unidos para llegar a una conclusión.

"Me parece que es precipitada la información que se ha dado, ubicando la responsabilidad en el producto y no aceptamos esta información en tanto no concluya el proceso de revisión", agregó. El líder del Ejecutivo apuntó que se espera que una vez que concluya la investigación pueda darse a conocer la posible causa de la contaminación.

En Estados Unidos y Canadá se registró el fallecimiento de ocho personas por consumir melones mexicanos contaminados. El problema de salud se presentó entre octubre y el 7 de diciembre en Estados Unidos y Canadá. Se contabilizan 359 personas enfermas, de los cuales 230 son de los Estados Unidos y 129 de Canadá.