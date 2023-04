"Me gustó y ojalá así sea siempre”: Turistas gozan de días agradables y tranquilos en Bahía de Kino

BAHÍA DE KINO.- Una visita agradable, una bonita vista, tranquila y con áreas limpias, representó para los turistas su estancia en la playa de Bahía de Kino, al no haber eventos musicales, a diferencia de años anteriores.

Rosalba Carbalá, procedente de la ciudad de Tijuana, Baja California, destacó la limpieza en las áreas, contrario a su lugar de residencia.

No sé si tenga algo que ver con el hecho de que haya más gente allá, no sé, pero sí está mucho más limpio que allá, me gustó y ojalá así sea siempre”, expresó.