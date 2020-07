Martha Alicia era una mujer que contagiaba alegría

GUAYMAS, Sonora.- Martha Alicia Millán Vásquez perdió la batalla contra el Covid-19 hace apenas cinco días en Guaymas, y su recuerdo sigue intacto en su familia, por esa alegría que contagiaba al llegar a un lugar.

Su hermano, José Luis Millán Vásquez, señaló que la guaymense estaba feliz porque el 12 de octubre se jubilaría de la Comisión Estatal del Agua, donde laboró por más de dos décadas y cumpliría 68 años de edad.

Señaló que su hermana siempre fue muy querida en su trabajo, entre sus amigos y la familia, por su forma de ser dicharachera, amable y por alegrar cada entorno en el que convivía.

Es muy feo no poder despedirte de un familiar, ni siquiera poder comprobar que es esa persona que era parte de tu vida la que estas sepultando, porque no puedes abrir el cajón, sabemos que enterramos a alguien, pero nadie nos garantiza que era el cuerpo de mi hermana”, subrayó.

En las reuniones familiares, apuntó, es quien preparaba las comidas, principalmente las discadas para deleitar a sus tres hijas, Angélica, Martha Cristina y Zulma Yadira, así como a su esposo, hermanos, sobrinos y demás personas que asistían.

“Cuando mueres por coronavirus, todo es más difícil porque no puedes abrazar a tu familia para buscar consuelo, simplemente no puedes darles el pésame, tienes que guardar tu distancia para que no sigan los contagios”, indicó.

Tras la muerte de Martha Alicia, una de sus hijas se mantiene aislada bajo tratamiento médico, al presentar problemas respiratorios, mientras que el resto no ha presentado síntomas.

“La verdad no supimos donde se contagió de Covid, pero el 25 de junio empezó a presentar problemas para respirar y se le llevó a tomar una placa del pecho y ahí el médico se dio cuenta que presentaba neumonía, después se complicó probablemente con diabetes y tiroides”, puntualizó.