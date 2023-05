Marketing en español en Estados Unidos o cómo llegar a millones de consumidores

En este sentido, una de las claves para sentar las bases de ese futuro crecimiento a partir de la generación de ingresos en otros mercados es aprovechar las ventajas que ofrece un buen trabajo de marketing.



En el caso de las empresas mexicanas, latinas y también españolas, una apuesta imprescindible es la de enfocar estrategias de marketing en Estados Unidos. En México es incluso más importante, pues el vecino del norte es un socio estratégico en el mundo de los negocios.



Y especialmente esta fórmula es esperanzadora si queremos llegar hasta los hispennials, que han pasado de ser un nicho en la población a una gran fuente de crecimiento económico. Para quien no conozca quiénes son los hispennials, pues no son más que millennials latinos, es decir, personas con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años.



MÁS DE 60 MILLONES DE HISPANOS VIVIENDO EN ESTADOS UNIDOS



Actualmente casi uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es latina. En concreto la población con este origen suma más de 62,3 millones de personas. A su vez, desde 1980 hasta el día de hoy, el número de hispanohablantes se ha multiplicado un 233% según apunta Pew Research en su investigación “What is the future of Spanish in the United States”.



No solo es relevante el total de hispanohablantes o la población con este origen, sino sus condicionantes económicos. De 2010 a 2019 el poder adquisitivo de este segmento de la población creció un 69% y los hispanos representaron el 75% de todo el crecimiento de la fuerza laboral de EEUU.



Ante esos datos, parece una temeridad no incorporar marketing hispano en los Estados Unidos. Esta fórmula consiste en adaptar los contenidos publicitarios y de marketing a la población de origen latinoamericana en este país. Hay que recordar que, tras México, Estados Unidos es el segundo país del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes, por encima incluso de Colombia, España o Argentina.



LOS HISPENNIALS, EL PRINCIPAL CABALLO DE BATALLA DE LAS MARCAS



De esos más de 60 millones de potenciales clientes, los más satisfactorios para las marcas son los hispennials, que suman unos 15 millones. Este sector de la población representa la dualidad cultural, el saber tomar lo más relevante de ambas culturas, y además cuentan con un poder adquisitivo en aumento.



De hecho, hacia el 2030 se espera que la mitad de los consumidores de bienes raíces en Estados Unidos sean de origen hispano. Ahora mismo esta industria muestra un crecimiento de casi el 75% de hispanos que adquieren propiedades en el país norteamericano.



Las marcas, conscientes de esta realidad, han ido adaptando sus estrategias de marketing para impactar en este público. Los hispanos tienen una edad promedio de 28 años y se concentran en estados como Florida, California, Texas y Nueva York. La mayoría de ellos proceden de México.



Con todo esto, para conectar con el gigantesco target latino es importante dejarse asesorar por expertos que dominen esta materia. La agencia Sube nos explica desde su web cómo deben operar las empresas, poniendo el foco, por ejemplo, en las redes sociales, apps como WhatsApp o incorporar las tecnologías más en auge, véase el caso de los chatbots o las búsquedas por voz.



¿CÓMO CONECTAR CON EL PÚBLICO HISPANO?



Más allá de los hispennials, las empresas y marcas deben poner el foco en el resto de población con este origen. Para ello existen fórmulas esenciales como entrelazar el inglés y el español. La dualidad cultural de estas personas es algo a reforzar desde el marketing.



Esta práctica es muy eficaz en la generación que sucede a los hispennials, los Z, que ya comienzan a ser consumidores. Este grupo ha crecido en un entorno intercultural y navega cambiando el código de su cultura de origen a la cultura dominante que han adoptado en su vida diaria de forma rápida y natural.



Por otra parte, las colaboraciones con influencers mejoran los resultados de las campañas de marketing. No hay más que ver el tremendo impacto que tienen las redes sociales y perfiles destacados en estas plataformas: modelos, deportistas, cantantes, músicos o simplemente creadores de contenido.



Y al igual que hay marcas que apoyan a los artistas latinos: mexicanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos… también las hay que colaboran directamente con negocios latinos. Un ejemplo muy claro es Walmart, que tienen en Centroamérica y México decenas de establecimientos.



Finalmente, las campañas de marketing deben ir más allá del idioma. Es la cultura latina en su conjunto lo que está haciendo crecer a Estados Unidos. Por ello, a la hora de lanzar un mensaje potente desde el marketing, es importante atender a esta idea.