Marchan a Palacio de Gobierno para exigir solución al recorte de empleados de OOMAPAS de SLRC

HERMOSILLO, Sonora.- A causa del despido injustificado de cinco personas de OOMAPAS de San Luis Río Colorado, cerca de 300 personas marcharon a Palacio de Gobierno.

Francisco Mitre Rivas, dirigente del Sindicato Democrático Independiente de los trabajadores del Gobierno del Estado de Sonora exigió a la autoridad que se de una solución al recorte de los empleados.

Ya son tres años y medio de que nuestros compañeros no reciben prestaciones. No la respetan. Hay municipios como San Luis que no conocen la ley y si la conocen no la quieren aplicar", dijo.