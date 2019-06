Mantendrán bloqueo en vías ferroviarias, asegura abogado

Hasta que se paguen los 800 millones de pesos que se deben de pensión a trabajadores ferrocarrileros desde 2002, se retirará el paro realizado en las vías del tren en Nogales y Empalme, indicó Martín Ricardo Millanes Gaxiola.



El abogado y asesor legal señaló ayer en Hermosillo que son 207 personas a las que desde hace 17 años solamente se ha logrado les paguen un 35%, mientras que el restante no ha sido cubierto.



La responsabilidad de pagar estas pensiones jubilatorias le corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y el encargado de cumplir con esta obligación es Ricardo Rodríguez Vargas, sin embargo se ha encargado de retrasar este pago", comentó.

Ayer se cumplieron tres días de bloqueo de las vías del Ferrocarril en Nogales por los ex trabajadores ferrocarrileros.



"Aquí hemos estado durmiendo, no nos hemos quitado", platicó uno de los manifestantes.



Los ex trabajadores esperaban que ayer mismo se solucionara el conflicto, ya que se hablaba de un ofrecimiento por parte de la parte patronal de representantes de lo que antes era Ferrocarriles Nacionales y del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).



La protesta inició desde el miércoles por la mañana, cuando representantes de 207 trabajadores bloquearon las vías del ferrocarril en el crucero de Colinas del Yaqui, al Sur de la zona urbana de Nogales.



Millanes Gaxiola manifestó que el nuevo gobierno prometió que se les pagará el monto correspondiente a las más de 200 personas que ahora son de la tercera edad, tienen alguna enfermedad o viven en extrema pobreza.



"En 2018 se dictó una resolución para pagar seis meses de pensión jubilatoria y así garantizar la subsistencia de los ferrocarrileros, pero este señor de la SAE desobedeció la ley y ordenó a que esto no se cumpliese", dijo.



El abogado puntualizó que debido a esto continuará la toma de la vía férrea, la cual fue inmovilizada desde Empalme hasta Nogales, hasta que se solucione definitivamente el problema.