Pobladores del Río Sonora señalan que productos son aptos para el consumo

HERMOSILLO, Sonora.-El Río Sonora está vivo y la calidad de sus productos son aptos para el consumo humano afirma un grupo de pobladores y empresarios de los municipios del Río Sonora, en un manifiesto dirigido al Presidente de México y a los secretarios de Salud y del Medio Ambiente.

Señalan que desde hace cinco años resultaron perjudicados en su imagen, pues se ha dado a entender que sus productos están contaminados y que la gente está enferma.

“Siendo un grupo de pobladores con intereses ajenos al bienestar común de todos los que vivimos en esta tierra”, indica el desplegado, “mandan una imagen irreal al resto del País de esta bella región del Estado de Sonora”.

En el manifiesto dirigido al Presidente de México, al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur y al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, señala que los siete municipios del Río Sonora tienen diferentes actividades económicas, pero en su mayoría es la agricultura, ganadería y turismo.

“Les reiteramos lo mismo que confirmamos al señor presidente López Obrador: Nuestro Río Sonora está vivo, la calidad de nuestros productos y servicios son excelentes, aptos para el consumo humano”, indican.

Las problemáticas que, añaden, padecieron en el Río, ya desde hace años han sido superadas con creces.

Aseguran que esto fue posible gracias al trabajo y compromiso de la comunidad empresarial, autoridades y habitantes de nuestros poblados.

“Dependemos del trabajo próspero y pujante de la agricultura, minería, servicios y turismo”, agrega.

En el manifiesto dicen que están las visitas de todos aquellos mexicanos y extranjeros que quieran conocer las bellezas y empuje empresarial de los pueblos del Río Sonora.

Ellos exhortan al presidente y secretarios a que no se dejen manipular por un grupo minoritario de personas que se oponen al desarrollo económico, turístico y minero del Río Sonora.

“Les solicitamos encarecidamente que en su condición de Gobernantes de México”, mencionan, “nos brinden herramientas que fortalezcan nuestra paz social que promueve el desarrollo para todos”.

MANIFIESTO DEL RÍO SONORA

Señores:

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente Constitucional de México

VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA

Secretario de Salud

Los abajo firmantes, somos pobladores y empresarios de los municipios del Río Sonora que queremos hacer llegar a sus oficinas el presente escrito cuya atención consideramos es de PRIORIDAD Y SUMA URGENCIA.

Los 7 municipios del Río Sonora cuentan con diferentes actividades económicas y que en su mayoría es la agricultura, ganadería y turismo.

Lamentablemente desde hace 5 años nos han perjudicado nuestra imagen sin fundamentos que dan a entender que “nuestros productos están contaminados y que nuestra gente se encuentra enferma”; siendo un grupo de pobladores con intereses ajenos al bienestar común de todos los que vivimos en esta tierra; que mandan una imagen irreal al resto del país de esta bella región del Estado de Sonora “

Estimados secretarios, les reiteramos lo mismo que confirmamos al Señor Presidente López Obrador: nuestro Río Sonora está vivo, la calidad de nuestros productos y servicios son excelentes, aptos para el consumo humano. Las problemáticas que padecimos en el Río, ya desde hace años han sido superadas con creces gracias al trabajo y compromiso de la comunidad empresarial, autoridades y habitantes de nuestros poblados. Dependemos del trabajo próspero y pujante de la agricultura, minería, servicios y turismo. Estamos listos para las visitas de todos aquellos mexicanos y extranjeros que quieran conocer las bellezas y empuje empresarial de los pueblos del Río Sonora.

Señor presidente y secretarios, les decimos que día a día luchamos para sacar a nuestras familias adelante, el ofrecerles un mejor lugar para vivir; por lo tanto, los exhortamos a que no se dejen manipular por un grupo minoritario de personas que se oponen al desarrollo económico, turístico y minero del Río Sonora; y les solicitamos encarecidamente que en su condición de Gobernantes de México nos brinden herramientas que fortalezcan nuestra paz social que promueve el desarrollo para todos.

Quedamos atentos a sus comentarios y acciones por el bien de México.

María Isabel Corella

Alma Leticia Escalante V.

Adela Alejandra N. D.

Alba Cordova A

Fco. J. Siqueiros M

Francisco Siqueiros de la Cruz

Javier Alejandro Navarro C

Dr. Pablo Guerrero

José Luis Acuela N.

Ana Gabriela Gómez Alvarado

Martina Aurelia Tolano

Olivia M. Vega Romo

Reyna Pérez Ortega

Martha C. Córdova Borbón

Enedina Borbón Jiménez

Germán Fuentes Navarro

Mónica Fca. Acedo C.

Lucía Morales

María del Carmen Cordova Borbón

Gabriela Peralta Siqueiros

Miriam Pesqueira Pellat

María Pesqueira Pellat

Martha C. López Rodríguez

Marco Antonio Fuentes F.

Angelina Mtz

Jesús Rivera

Eduardo Fuentes R.

Toño Ricol. C.

Francisca E. Robles M.

Víctor Alonso Villar

Bertha A. Andrade Durán

Sahra G. Ynzunza Navarro

Hugo Yánez C.

Martha A. López N.

Ma. Magdalena Andrade G.

Jesús Alfredo López Villalba

Aurora Gutiérrez López

Courtney Kathren Riscey

Erika Ma. León Corrales

María Teresa Alday C.

Lourdes Real Corrales

Judith Ruiz Real

Fco. Villalba T.

Yamira Salcido Trujillo

Brenda S. Corrales L.

Melissa Ochoa Tanori

Efrain Corrales

Joaquín Córdova Chavez

Luz Amparo Bustte

José Jesús Alday H.

Juan Alberto Alday

Rubén Dario D.

Martín Antonio Vásquez Mendoza

Raul Tellez Rico

Alejandro Minjarez V.

Ruben Islava Tolano

Cristian Raul Montes M.

Brian Paz

Ramses Borbón

Carlos Figueroa Martínez

Rey Tapia Carranza

Omar Valdez Erúnes

Oswaldo Contreras Morales

Evelyn Singh Lewan

Wendy Villegas Franco

Navarro Anselmo Norberto

Jazmín Soto Monge

Alesandra Cota

Héctor Mariscal Bracamonte

Irving Omar Hernández Salazar

Thaide Rivera Pesqueira

Roberto C. Peña Guevara

Ismael Avelardo Santos T.

Heriberto Bojorquez Martínez

Juan Esteban Cruz Pérez

Jesús Miguel Rivas Encinas

Julio César Robles M.

Jesús M. Fraijo S.

Francisco Javier Tapia Rocha

Paola Carrillo Armenta

José Eduardo Martínez Espinoza

Jorge Rodríguez M.

Armenta Yánez Judas

Lopez Serrato Baldameso

Juan Medina

Tranquilino Cervantes Soto

Ramiro Ruiz Gamez

Hernan Villanueva Rdz.

Raul Guillen Martínez

Edgar de MB.

Baldemar Arrazola Argueta

Fco. Antonio López

Alonso Alvarez

Gabriela R. Ocaña

Saul R. Aranda Bojorquez

Alejandra Acedo Laguna

Luis Carlos Arriquirez C.

Arturo Gutiérrez

Sabino W. López

Carlos Ernesto Guillermo

Julio César Espinoza García

José Y. Borbon Preciado

Patricia Aguirre Pérez

Joaquín Fontes L.

Karla Bernal

A. Paola Rodríguez C.

Miguel Mendoza Zazueta

Ramón Ruiz de la Luz

José Antonio Bourjac C.

Martha Alicia Chocoza T.

Alvaro Fco. del Sol

M. Casillas

Óscar Montaño

Nayeli Santa Cruz

Jorge González G.

Veronica Dolores Pizano

Arnoldo García Lar

Angel López Tapia

Ana B. Trujillo H.

Carlos Fdo. Nakato

Ricardo J. Ortiz Reyes

Yasmín A. Miramontes

Ricardo Rivera Cordova

Brenda Yanira Ramos Sánchez

Jesús Noriega B.

Sergio Quintana Ruiz

Rodolfo Quintanar R.

Micaela Ruiz B.

Manuel Balderan López

Paulette Palafox

Paola J. Maldonado B.

Xochilt Rivera Ochoa

Sergio Luis Garcia De Leon Fragoso.

Miguel A. Herrera I.

Ana Patricia Maldonado

Jonas Bustamante

Leoarda Joaquín Rivera

Fco R. R.

Elva Flores C.

David Francisco Riatiga

Ma. Fernanda Quiroga Rivera

Victor H. Quiroga Rivera

Jorge Quiroga

Ana Lourdes Quiroga Navarro

Yovana Durón Quiroga

Mireya Gpe. Álvarez S.

María Quiroga Navarro

Cruz Elena Alvarado V.

María de los Angeles Peralta

Damian Eleazar Aguilar P.

Yukiana Gpe. Aguilar P.

Javier Olivas Lopez

Jorge Luis de la Torre

Sergio Ballesteros

Luis Joel Quijada

Claudia Lorena Aguirre

Felipa Del Cid A.

Jesús Angel Noriega Acuña

Estrella Llanos Miranda

Susana A. Prociño

Ma. del Milagro Flores M.

Ramón Ignacio Flores Zazueta

Yolanda Barrios

Martha F. Vega

Coraima Marquez Trujillo

Alvaro Preciado Rivera

Teresa Ruiz M.

Carmen Ruiz C.

Guadalupe Ruiz M.

Abigail Bravo

Uriel Bravo Fuentes

Karen Fuentes

Felipe Álvarez Fuentes

Inksa Ortiz Haro

Nadia Jacobo Vásquez

Judas Bernardo Álvarez G.

M. Oralia Haro Granillo

Alma Elizabeth Duarte

Graciela Gálvez López

Fca. Dolores Acuña Cañez

Cristian Fuentes Bracamonte

José Norman Paz Aguirre

Alejandro Salido Bracamonte

Remigio Chomina García

Rosalba Alcalá Bte.

Guadalupe Alcaraz Villanueva

Maira Fca. López D.

Lidia Mtz. D.

Lilia del Carmen Ruiz M.

Luz Enedina

Alexa Tayde Ruvera Espinoza

Rosa Ma. Ruiz

Luis Felipe Asuidde López

María Fernanda Paz Espinoza

Coraima Marquez Trujillo

Alvaro Preciado