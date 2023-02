Madres Buscadoras localizan restos humanos en calle 36 Sur y Carretera 100

SONORA.- Dos restos humanos fueron localizados en la calle 36 Sur y Carretera 100, ocultos en fosas clandestinas, informó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Cecilia Flores Armenta, dirigente y fundadora del grupo de mujeres, explicó que ayer realizaron una búsqueda debido a una llamada anónima, hicieron el hallazgo y tiene la esperanza que uno de ellos sea su hijo Marco Antonio desaparecido en el año 2019.

Son dos fosas con restos humanos, estaban enterrados, estaban completas las osamentas y van a poder ser identificados, de hecho pedí una consulta con uno de ellos”.

Cecilia Flores tiene la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido desde 2019

“Ya son tres veces he tenido la esperanza de que sea mi hijo, pero esta vez puedo pensar que así sea porque ahí me entregaron a mi otro hijo, es en donde mismo donde me entregaron al otro”, comentó.

En caso de que sea, indicó, que tendrá de regreso a su hijo de regreso a casa y sino tiene la esperanza de hallarlo tal vez con vida.

El día de hoy el colectivo de mujeres realizó una búsqueda de fosas clandestinas en las zonas de Las Cuevitas en Hermosillo.

Madres Buscadoras de Sonora a nivel nacional han localizado cerca de 2 mil personas sin vida desde que fue creado en el año 2019.