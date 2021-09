Madre hermosillense viaja a la frontera para rescatar a su hija de la indigencia

NOGALES, Sonora.- Con lágrimas en los ojos y con el dolor profundo de una mamá angustiada viajó hasta la frontera para pedir un permiso humanitario que le permita cruzar la frontera para rescatar a su hija de la indigencia y sí lo logró.

Judith Silva quien es residente de la colonia Valderrama en Hermosillo, llegó a esta frontera a las seis y media de la mañana sola y con la ilusión de que las autoridades le concedieran llegar a reencontrarse con su hija.

Busca a su hija Jessica Judith Mendosa Silva, de 35 años, que tiene tres meses deambulando por las calles de Tucson, Arizona y de quien tiene conocimiento duerme debajo de un puente en la calle 12 y la avenida Valencia.

Judith Silva con una fotografía de su hija, quien vive en las calles de Tucson.

Pido ayuda para ubicar a su hija tras desaparición

Luego de un tiempo de estar desaparecida la mujer residente de Hermosillo solicitó ayuda por medio de Facebook a la ciudadanía en general y comunidad hispana de Arizona para que le ayudaran a encontrarla y así fue.

“Fueron muy lindos todos ellos la buscaron y la encontraron y me pasaron información y fotografías de que no estaba bien, que andaba perdida en el mundo de las drogas y que dormía en los parques y debajo de los puentes.

Ella llegó ese grado luego sufrir violencia por mucho tiempo y de perder a sus hijos, todo eso se le acumuló y provocó que ahora esté en situación de calle, en el mundo de la drogadicción y con problemas mentales”, dijo.

Judith muestra algunas fotos de su hija, a quien busca rescatar de la indigencia.

Judith no había encontrado ayuda desde Consulados

La mujer ya había solicitado ayuda de autoridades en los Consulados Mexicanos en Hermosillo, Nogales y Tucson, Arizona pero afirmó que en todos, la respuesta fue que no podían ayudarle en ese su caso.

“No les pido nada solo una oportunidad ahora para rescatar a mi hija con vida, no después que me la quieran entregar ya muerta, les pido por clemencia que me permitan estar con ella.

“Quiero sacarla de eso, porque ella ya no tiene voluntad propia, no permite que se le acerque nadie, se esconde, pero se que al momento en que me vea, todo cambiará, voy a poder ayudarla, lo que necesita ella es ver a su madre”, comentó

Responden con sentido humanitario las autoridades de Maricopa, Arizona.

Judith muestra el puente bajo el que duerme su hija en EU.

Responden autoridades de Maricopa

Luego de la entrevista en vivo por medio de las redes sociales de EL IMPARCIAL, la noticia trascendió a las autoridades de Estados Unidos en especial de Maricopa, Arizona quienes otorgaron un permiso humanitario.

Judith Silva con su determinación de mamá se acercó a la garita DennisDeconcini con un folder lleno de papeles donde traía evidencias de la situación vulnerable de su hija y de los intentos que ha realizado para rescatarla.

La noticia ya había trascendido en Arizona y llegó hasta el conocimiento del jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Maricopa, Arizona quien ya había dado la orden de entrevistarse con la mujer.

Le conceden permiso a Judith

Luego de una plática con las autoridades de Arizona a la mujer se le concedió un permiso por una semana para que se trasladara hasta la ciudad de Tucson, Arizona en búsqueda de su hija Jessica Judith Mendosa Silva.

Ayer alrededor de las 17:00 horas la señora Judith Silva ya viajaba en un transporte de pasajeros por la carretera de Nogales, Arizona en busca de su hija para encontrarla y rescatarla de ese mundo de sufrimiento.

“Mil gracias ya voy en la “shuttles” las entrevistas en vivo fueron piezas claves, porque a partir del reportaje detonó todo, hasta mandarme hablar las autoridades de Maricopa, Arizona quienes se portaron muy lindos con mucha humanidad.

“Estoy agradecida con toda la ciudadanía de Sonora y de Arizona por todos sus apoyos, comentarios y con Dios por permitirme esta oportunidad, yo les estaré informando todo lo que suceda de aquí en adelante”, mencionó.