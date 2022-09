Madre de Ian Alejandro no podrá salir del Cereso para velar cuerpo de su hijo, señala abuela del niño

HERMOSILLO, Sonora.- La madre del pequeño Ian Alejandro no podrá salir del Cereso para velar el cuerpo de su hijo, señaló la abuela del menor.

Reyna, abuela de Ian Alejandro, indicó que tampoco se obtuvo el permiso para llevar el cuerpo a donde se encuentra su hija.

No es porque el Cereso no pueda ni porque la funeraria no pueda, es porque no se puede", explicó.