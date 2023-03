Luis Urías protagoniza la derrota de México ante Colombia en el Clásico Mundial de Beisbol 2023

PHOENIX, ARIZONA.- Luis Urías protagonizó la desafortunada jugada con la que Colombia se fue arriba y terminó venciendo a México en su debut dentro del Clásico Mundial de Beisbol 2023, pero hará falta más que una mala noche para que el sonorense abandone el sueño de representar a su país.

Así lo afirmó ayer en el Chase Field antes del duelo ante Estados Unidos, en el cual fue ratificado como el titular de la segunda base al ser alineado desde el inicio por el manager Benjamín Gil.

El juego de ayer (sábado) fue un juego muy duro para ambos lados. Dolorosamente tuve esa jugada en el décimo inning. Obviamente uno como jugador no quiere que pasen esas cosas, pero creo que el único que no hace errores es el que no juega.