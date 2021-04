Lucha matrimonio Vega Mendoza por la vida de Francisco, su hijo con soplo

HERMOSILLO, Sonora.- Con tristeza y desesperación el matrimonio Vega Mendoza se encuentra luchando por el pequeño Francisco Sebastián Vega Mendoza de 2 años, quien tiene dos soplos en el corazón y requiere una cirugía que deberá realizarse antes de que transcurran 4 meses.



“El problema se le detectó a los 4 meses de nacido, el ya tiene 2 años y no ha sido posible la operación se atendió en el HIES pero por la pandemia no operaban, luego lo llevamos al IMSS pero las citas están a muy largo plazo y cada minuto que pasa cuenta para que mi hijo este bien” expresó Karen Mendoza.



La madre de familia comentó que hace dos meses en el Seguro de Obregón los médicos les comentaron que necesita un cateterismo para ver si su presión pulmonar baja y entonces sería candidato a operación, pero a la fecha no le han resuelto nada.

“Llevamos al niño con un médico cardiólogo particular y basado un estudio que le realizaron nos dijo que el corazón de nuestro hijo está al borde de no tener arreglo, nos dio 4 meses para que consigamos lo de la operación de lo contrario el corazón de nuestro pequeño ya no sanara” explicó Rubén Vega, padre del menor.

El matrimonio ha estado buscando opciones para ver si logran reunir para un hospital privado el cual cuesta alrededor de 400 mil pesos por el cateterismo y operación de corazón abierto que requiere Francisco Sebastián para su cirugía, por lo que piden el apoyo de la comunidad para recaudar la cantidad necesaria.

Si deseas apoyarlos puedes depositar a la tarjeta 4152313668212520 a nombre de Julio Alberto Vega o marcar al 6622820862 con Karen Mendoza.