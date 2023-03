Lourdes Mc Pherson: más espacios para el avance femenino

La evolución de la participación femenina en todos los ámbitos de la vida ha dado pasos enormes hacia la igualdad, pero todavía es necesario abrir más espacios donde ellas puedan desarrollarse a plenitud y derribar barreras.

“En el caso de la minería, cada vez hay más mujeres en posiciones de liderazgo y toma de decisiones; mujeres que con capacidad abren espacios para todas en cada oportunidad”, destacó Lourdes Mc Pherson, directora de Innovación Social y Desarrollo Comunitario de Minera Adularia.

Actualmente, agregó, ya no sólo se trata del número de mujeres que participan en la vida académica, social, económica o política, sino de desarrollar capacidades de generar cambios para que se rompan los techos de cristal que aún persisten y se resisten a caer.

Mc Pherson, quien ha desarrollado su carrera profesional en áreas de comunicación, desarrollo comunitario e innovación en el sector minero, consideró que las mujeres pueden promover la lucha contra las desigualdades que se viven a edades tempranas.

“Durante muchos años se consideró que las mujeres no estudiaban ciencias porque no querían, sin embargo, hoy sabemos que a muchas mujeres se les niega la oportunidad, se les limita, se les convence de que es un mundo difícil”, apuntó.

Pero la realidad es que también por mucho tiempo la sociedad y los sectores productivos se han perdido del talento y capacidad de muchas generaciones de mujeres por subestimarlas.

“Hoy la realidad está cambiando y podemos también, desde las industrias, generar un cambio y abrir más espacios donde las mujeres puedan desarrollarse a plenitud”, resaltó.

La minería necesita de las mujeres para continuar con la transformación de entornos laborales con su sensibilidad, honestidad y compromiso, afirmó la consultora.

Actualmente, dijo, son más de 60 mil las que laboran en el sector minero en México y están ya en puestos de toma de decisión, en el área operativa, en cuidado y preservación del medio ambiente, así como transparencia y rendición de cuentas.

“Tenemos que seguir incentivando y promoviendo que las nuevas generaciones se involucren en la minería, con su visión y juventud; en Sonora somos un semillero de mujeres mineras que están en todo el mundo revolucionando la industria”, declaró.

Desde las empresas y organismos como la Cámara Minera de México se impulsa ahora la incursión de mujeres en la industria extractiva, apuntó, y existe también una asociación llamada WIM México Mujeres en la Minería, cuya función es darles visibilidad y acceso a herramientas para su crecimiento profesional.

El 8 de Marzo no es una fecha para celebrar, calificó Mc Pherson, sobre todo ante los hechos de violencia que viven las mujeres en la vida cotidiana.

“Hay que ser empáticas y reconocer que este día se ha transformado en un espacio de reflexión y compromiso, para que cada 8 de Marzo sea una realidad distinta para las miles de mujeres que día a día se enfrentan a una difícil realidad”, expresó.

Desde una posición de respeto y conciencia, agregó, las mujeres que luchan, levantan la voz y propician cambios la representan.

“La realidad que viven las generaciones de mujeres más jóvenes es muy distinta a las que muchas de nosotras vivimos”, puntualizó, “por lo que no nos queda más que respaldarlas”.