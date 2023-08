Como su nombre lo indica y es una de sus principales características, los minerales no metálicos no poseen metales en su composición, no tienen brillo propio y presentados en forma sólida son frágiles, de los más conocidos, es el carbón.

Los minerales sin metal son malos conductores de la electricidad y del calor, por lo que en la industria son usados como aislantes y en Sonora se cuenta con empresas que extraen estos recursos de la tierra para su empleo.

Roberto Sitten Ayala, secretario de la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora, explicó que éstos pueden encontrarse en la mayor parte del planeta en estados sólido, líquido y gaseoso.

“Los minerales no metálicos son sustancias naturales que no contienen propiedades metálicas y no son conductores de electricidad”, explicó.

Características

Las propiedades físico-químicas y usos de los minerales metálicos son, entre otros, explicó, la conectividad eléctrica, la movilidad de electrones, tienen brillo metálico, son maleables, son de alta densidad y se usan en aplicaciones industriales y tecnológicas, entre otras.

“Los minerales no metálicos generalmente no son conductores de electricidad, no tienen brillo metálico, carecen generalmente de maleabilidad y ductilidad, no son tan densos, sus usos son en construcción, cerámica, productos químicos, agricultura y joyería”, detalló.

Este tipo de recursos pétreos, comentó, están distribuidos en casi todo el mundo y en México y Sonora se cuenta con vetas de minerales no metálicos que producen un alto potencial para la industria de la minería.

Usos y sitios

Sitten Ayala mencionó que los minerales no metálicos principales que se pueden explotar en Sonora son la wollastonita, sal, yeso, barita, arena sílica, grafito y turquesa.

Estos minerales, agregó, se utilizan en la industria, el comercio, la construcción, la agricultura, la industria química y la electrónica (por ejemplo, la arena sílica), cuyos recursos se obtienen de distintas gravas, yeso, barita, caolín, celestita, daitomita, dolomita, fluorita, fosforita, entre otros.

Destacó que entre estos minerales se encuentran algunos de alta importancia económica, pues se cuentan entre ellos las piedras preciosas, tales como los diamantes y la turquesa.

Con y sin metal

Los minerales se encuentran en la superficie o en las diversas capas de la corteza del planeta formando rocas, poseen diferentes características y tienen dos grandes clasificaciones como minerales metálicos y no metálicos, aquí algunas de sus principales diferencias:

Metálicos

Tienen brillo.

Son buenos conductores de electricidad.

Son moldeables para hacer láminas o hilos.

Los más comunes son: oro, plata, cobre.

Se utilizan en aplicaciones industriales.

No metálicos

No tienen brillo propio.

No son conductores de electricidad.

En su estado sólido son frágiles.

Los más comunes son azufre, fluorita y barita plomo, zinc y hierro.

Sus usos son en construcción, cerámica, productos químicos, agricultura y joyería.

Fuente: Inegi/Cuéntame de México.