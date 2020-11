"Los jóvenes llevan Covid-19 a casa", señala Enrique Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- El común denominador del aumento de casos de personas contagiadas de Covid-19 en el Estado, son los jóvenes que bajaron la guardia y descuidaron las medidas preventivas sanitarias, informó Gustavo Clausen Iberri.

“¿Cuál es el común denominador entre Europa y los lugares donde los reportes del Covid vuelven a ser motivo de preocupación?, cuestionó el secretario de Salud en Sonora, “ el común denominador ha sido que los jóvenes bajaron la guardia”.

Al igual que en Europa, en México hay varios estados donde han crecido los casos y también se debe a la realización de fiestas, bodas, festejos familiares, idas a la playa y reapertura de centros comerciales, bares y antros.

Ello, dijo, formó la tormenta perfecta para que se relajara la disciplina entre los jóvenes que se olvidaron del uso del cubrebocas y el distanciamiento social.

“Y ahora que nuevamente tenemos que entrar a un estado de alerta de prevención ante la ya casi segura reactivación de la pandemia, muchos asintomáticos son jóvenes que se creen invencibles”, expuso.

Los jóvenes han llevado el virus a casa y no miden que muchos de estos contagios, agregó Clausen Iberri, infectando a sus propios padres y a los adultos mayores que viven con ellos.

La Secretaría de Salud informó que al miércoles 4 de noviembre en Sonora se han recuperado de la enfermedad 33 mil 591 personas.

En tanto, se reportaron seis defunciones en cuatro hombres y dos mujeres para acumular un total de 3 mil 169 muertos por Covid-19 en el Estado.

El miércoles se reportaron 95 nuevos casos positivos a la enfermedad en 39 mujeres y 56 hombres con lo que se acumulan 38 mil 106 portadores desde los primeros casos conocidos en marzo en el Estado.

Si eres joven, por favor comprende que no eres invencible, puedes ser infectado y transmitir el virus a tu familia y aunque estés joven puedes morir ante este enemigo que no le importa la edad que tengas, no bajes la guardia, toma las precauciones para protegerte”, declaró Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud de Sonora.