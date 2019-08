Logran sonorenses triunfo en handbol

LIMA.- La legión sonorense que integra la selección de handbol fue determinante para que México derrotara 24-19 a Puerto Rico en su segundo juego dentro de los Juegos Panamericanos 2019.



Ricardo Morales fue el mejor elemento azteca en la cancha al despacharse con 7 puntos en nueve intentos posibles, con la ayuda de un Alan Villalobos que destacó una vez más, ahora con 3 anotaciones.



David Figueroa también tuvo una buena tarde con par de intervenciones en la portería contraria, mientras que Abiel Villalobos y Aarón Valenzuela metieron un gol cada uno.



Dentro del hockey, Miguel León estuvo presente en el encuentro en el que México se impuso 8-2 a Perú, y aunque tuvo una oportunidad para anotar gol, no pudo concretar; Daniel Castillo no vio actividad.



Los que no corrieron con la misma suerte fueron los seleccionados de basquetbol, quienes sufrieron su segundo revés al caer 72-61 ante Uruguay, con accionar de los sonorenses Jorge Camacho y Diego Willis.



El que tuvo más actividad fue Willis, quien disputó 27:41 minutos, en los que anotó 4 puntos con un rebote y sin asistencia, mientras que Camacho estuvo 21:12 minutos, los que le sirvieron para anotar 11 unidades con cinco rebotes.



En el volibol las cosas tampoco fueron de la mejor manera, y con Miguel Chávez y Julián Duarte en la cancha, los aztecas perdieron en tres sets ante Estados Unidos.