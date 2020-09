Logran pescadores de Yavaros primeras capturas del “oro rosado”

YAVAROS.- Con la felicidad de volver a la mar, los pescadores iniciaron ayer la captura de camarón en la jurisdicción que comprende desde Agiabampo hasta Bahía de Lobos, de donde salieron 2 mil 500 embarcaciones.

Armados con sus chinchorros y a bordo de sus pangas los pescadores salieron a las 06:30 horas de ayer y para el mediodía reportaron un promedio de una captura de 60 kilogramos del crustáceo por embarcación.

Carlos Martín Pacheco, pescador con 50 años de experiencia, dijo que está saliendo camarón de buen tamaño y calidad, lo que augura una buena temporada.

“Ahorita traemos poquito más de 50 kilogramos y si salió un poquito menos en comparación con el año pasado, pero porque andamos dos nada más y estuvimos poco tiempo”, manifestó.

Con la pesca del “oro rosado” esperan redimir la crisis que provocó la contingencia sanitaria por el Covid-19, señaló.

A todos nos ha ido mal por la pandemia, pero esperemos que ya esto se componga y nos vaya bien con el camarón”, añadió.

HAY BUEN CLIMA

Eduardo López Díaz, capitán del Puerto de Yavaros, informó que hay buen clima para la pesca y hay un panorama favorable, pues hay mareas vivas (cuando sube y baja el mar.

“Es lo que siempre había peleado el pescador para salir a pescar, en años anteriores les daban una semana de diferencia entre pangas y barcos y ahorita tenemos quince días de diferencia entre unos y otros”.

Comentó que esperan que el buen clima continúe para que no interfiera en la pesca de quienes traen panga.

“Ojalá que no se presenten mal tiempo como otros años donde por ejemplo salían a trabajar el 7 de septiembre y a los tres días había vientos y ya perdían tiempo por no poder salir”, puntualizó.

FALLAS TÉCNICAS

Por la crisis que provocó el Covid-19 no todos los pescadores tuvieron dinero para arreglar los motores de sus lanchas ni sus chinchorros, por lo que se aventuraron al mar con la esperanza de que no les fallara su equipo, pero no tuvieron suerte, como es el caso de Aarón Galaviz.

“Salimos temprano a las 05:30 de la mañana, pero regresamos por una falla en el motor”, lamentó, “hay mañana será otro día, ojalá que si nos vaya bien porque se ve buena marea”.

Dijo que en un día bueno pueden sacar hasta 100 kilos de camarón y al parecer esta temporada será buena.

“Ojalá que salga para ir saliendo de las deudas de gasolina, reparaciones al motor y de la red”, expresó.

David Cantú es otro pescador que el primer día, por no tener recursos para preparar sus herramientas y aunque regresó temprano, no volverá al mar sino hasta mañana para hacer rendir la gasolina.

“Sacamos pura lama, por el chinchorro no tuvimos tiempo de prepararlo bien, pero ya mañana esperemos que nos vaya bien”, recalcó.