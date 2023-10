Logra Sonora 85 medallas en Nacional Infantil de Levantamiento de Pesas

Con un total de 85 medallas ganadas, la delegación sonorense de halterofilia regresó de San Luis Potosí tras participar el fin de semana pasado en el Campeonato Nacional Infantil de Levantamiento de Pesas.

De las 85 preseas obtenidas en la capital potosina, 27 de ellas fueron de oro, 38 de plata y 20 de bronce, tanto en la rama varonil como en la femenil, en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Debido a esos resultados, Sonora quedó subcampeón en las dos ramas. En la femenil los pesistas de nuestra entidad ganaron 21 preseas áureas, 15 argentas y 9 de tercer puesto; mientras que en varones los sonorenses atesoraron 6 doradas, 23 plateadas y 11 bronces.

Al llevarse los tres metales dorados, siete pesistas femeniles sonorenses alzaron títulos nacionales: Regina García (64 kilos en Sub 11), Ana Paula Torres (59 en la Sub 15), Renata Murillo (64 en la Sub 15), Anlly Wendlanth (45 en la Sub 17), Célida Piña (64 en la Sub 17), Estefanía Escalante (71 en la Sub 17) y Tania Ornelas (76 en la Sub 17).

Mientras que en la varonil hubo dos sonorenses que se ciñeron la corona de monarcas nacionales: Jesús Brandon Araujo (39 kilos en la Sub 11) y Alán Rodríguez (81 en la Sub 13), quienes conquistaron tres medallas del máximo color en su respectiva división y categoría.

Con terna de preseas de plata terminaron: Ashley Wendlanth (45 kilos en la Sub 15), Camila García (55 en la Sub 15), Alejandrina Romero (59 en la Sub 15), Marbella Núñez (76 en la Sub 15), Juan José Romero (33 en la Sub 11), Julián Parra (73 en la Sub 11), Jorge Aguirre (81 en la Sub 13), Axel Ramírez (55 en la Sub 15), Antuán Molina (73 en la Sub 17) y Juan Alviso (81 en la Sub 17).