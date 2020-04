Lo que debes saber sobre el uso de cubrebocas en tus hijos

HERMOSILLO, Sonora.- El uso de cubrebocas en niños es recomendable solo tienen más de 2 años y lo hacen como un modo de prevención de contagio, ya que menores enfermos no deben salir de sus casas durante esta contingencia, informó el médico pediatra, Juan Miguel Ochoa.

"Los niños de 2 años en adelante si deben utilizar cubrebocas de tela o desechables para una adecuada protección, sobre todo en lugares donde no pueden guardar una distancia de 2 metros entre otras personas o es difícil de controlar el entorno", expusó.

Como ejemplo, el médico mencionó las visitas a supermercados, farmacias u hospitales, ya que zonas abiertas o donde el infante pueda tener una sana distancia de las personas no es recomendado, sobre todo si la mascarilla puede hacer que se toque el rostro más de lo necesario.

"Mientras el niño pueda mantener una distancia de por lo menos 2 metros entre otras personas y no toque superficies, no es necesario colocarlos", dijo.

"Es necesario revisar que el cubrebocas no pudiese poner al menor en riesgo de asfixia o estrangulación, y también que no le incomode en la zona de nariz, orejas u ojos, para que no se toque la cara con más frecuencia que cuando no lo usa", aconsejó.Miguel Ochoa fue enfático en que el cubrebocas será, a partir de esta pandemia, algo necesario al salir de casa mientras las autoridades mundiales y nacionales de salud no digan lo contrario, por eso recomendó explicarles a los niños en casa, la importancia que tiene y cómo realizar un correcto uso de ellos.

Además, señaló, aunque las mascarillas pueden proteger a las personas del contagio, el único método seguro para evitar contraer coronavirus en la actualidad, es el aislamiento social dentro de casa.



¿Qué hacer si a mi hijo le da miedo usar cubrebocas?