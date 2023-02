"Lo mío es como el David contra Goliat": Lilly Téllez

HERMOSILLO, Sonora.-La senadora de la República Lilly Téllez inició en Hermosillo su gira por México, en búsqueda de la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), la cual asegura, en un inicio no la buscó, sino que fue un reconocimiento de los ciudadanos por su trabajo en el Senado.

En entrevista para EL IMPARCIAL, la legisladora sonorense habló del arranque de sus recorridos por el País, en la ciudad que la vio nacer, en su proyecto de buscar un nuevo rumbo para México y de su preocupación por los problemas del País en seguridad, economía, salud, educación, pobreza y otros más.

Expresó que confía en que los panistas que, como ella, pretenden la candidatura del blanquiazul por la contienda de 2024, la apoyen porque es la más competitiva y es la que tiene la posibilidad de echar a Morena del poder.

¿Cuál es la evaluación que hace del Gobierno del presidente López Obrador considerando aciertos y desaciertos?

LT: “En los ámbitos más importantes está reprobado. Si hablamos de pobreza, que fue su bandera de campaña, hay más pobres; el ámbito de la seguridad, que también fue una bandera de campaña, ‘abrazos no balazos’, estamos peor que nunca.

“En el ámbito internacional México está peor que nunca; en el área del campo, corrupción como no habíamos visto; hay 15 millones más de personas que ya no tienen acceso a salud en el País porque se quitó el Seguro Popular.

“El Gobierno de López Obrador ha deteriorado todo, en el afán de desviar el dinero que era para las políticas públicas, para la infraestructura, etcétera, en el afán de llevar ese dinero a sus proyectos faraónicos, inútiles, que cada vez son más caros, como el tren, el aeropuerto y la refinería”.

¿Cómo considera al Gobierno de Sonora encabezado por quien fuera su compañero de fórmula al Senado?

LT: “Yo espero que el Gobernador dé los resultados que ha prometido y creo que hay que esperar a que pueda operar para tener buenos resultados. Yo no vengo a Sonora a confrontarme con, precisamente, mi ex compañero de fórmula. Entiendo que él ama a Sonora y yo también amo a Sonora”.

¿Para qué quiere Lilly Téllez ser Presidenta de México?

LT: “Yo no busqué la candidatura, más bien, la candidatura me buscó a mí por las buenas calificaciones que me han dado muchos mexicanos y soy la más competitiva para poder ganarle a Claudia Sheinbaum, que es la corcholata del Presidente. “Y ahorita, lo que estoy buscando, es la candidatura por el PAN para buscar la alianza opositora e ir a lo importante, que es echar a Morena para ir a nuevo rumbo, no hacia atrás”.

Se menciona que con base en encuestas en este momento, Morena y sus aliados, con sus diferentes aspirantes, ganarían la elección de 2024, ¿qué posibilidades de triunfo tiene el PAN y la alianza Va por México para la elección presidencial?

LT: “Ahorita es muy temprano, estamos ante un proceso electoral sumamente adelantado. Lo mío sí es (como la lucha de) David contra Goliat porque desde mi escaño, que es una oficina del Senado, me he posicionado frente a una jefa de Gobierno que tiene un presupuesto brutal. “Frente a un secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) que está usando el presupuesto de la Secretaría políticamente a su favor. Frente a Marcelo Ebrard, que está haciendo lo mismo, así que, mi caso sí es real. La posibilidad de que yo le gane a Sheinbaum o a Adán Augusto, es real”.

¿Qué opina de la contienda interna para la candidatura del PAN en la que están Santiago Creel, Carlos Romero Hicks, Ricardo Anaya, Mauricio Vila y otros?

LT: “Yo soy la más competitiva porque no vengo de la política tradicional, porque soy la ‘outsider’, porque la gente está cansada de la simulación. Confío en que los panistas que pretenden la candidatura, van a apoyarme simple y sencillamente porque yo soy la que tengo la posibilidad de echar a Morena”.

¿Ve un escenario de una contienda presidencial entre Claudia Sheinbaum y usted?

LT: “Yo le preocupo enormemente a Claudia Sheinbaum y más aún, le preocupo a su dueño, al Presidente. Evidentemente están preocupados; el Presidente me conoce, lo dijo en una mañanera, que yo soy una señora entrona y, además, me conoció cuando anduvimos aquí, en la campaña.

“Él sabe que soy una persona decente, que yo sí soy honesta, que yo sí tengo una carrera limpia, por eso me insistió tanto para invitarme a ser candidata al Senado. Entonces, están preocupados.

En caso de ser candidata a la Presidencia, ¿qué planes tiene para Sonora? ¿Se siente apoyada por los sonorenses para sus aspiraciones a la candidatura presidencial para 2024?

LT: “¡Claro! Yo creo que la mayoría de los sonorenses votarían por una sonorense. Evidentemente a Sonora le va a ir de maravilla si una sonorense llega a la Presidencia de la República.

“Todo el potencial que tiene Sonora para despegar exponencialmente hacia su desarrollo en todos sentidos, desde la sierra hasta la playa más escondida de nuestro Estado, va para arriba”.

En 2018 usted dijo que no hubiera aceptado la candidatura al Senado si hubiera sido por el PAN o PRI, ¿Qué cambió para ahora ser aspirante a la candidatura a la Presidencia por el PAN?

LT: “Cambió todo. Resulta que entra López Obrador al Gobierno, me di cuenta que eran puras mentiras, me di cuenta que eran peor que los anteriores. Yo me separé, aventé a esa bancada cuando estaba en la cúspide del poder y con todo el dinero.

“Creo que eso que hice, es una muy buena carta de garantía de que no me voy a doblar, ni ante presiones ni ante intereses económicos, que no voy a hacer algo en contra. He probado que actúo en forma correcta por el beneficio de México. No me dejo ni con palo ni zanahoria”.

Hay quienes aún se cuestionan cómo se convirtió en aliada del presidente AMLO en 2018 y contendió por Morena y también: ¿Qué es lo que le impidió ver todos los “errores” del presidente López Obrador que hoy le señala?

LT: “¿Por qué no los vi? Porque le creí. Porque López Obrador traía un discurso y una campaña muy bien armada para ganarse las clases medias y si revisamos lo que decía López Obrador, pues eran asuntos que todos queríamos.

“A mí me invitó a un movimiento plural, que no fue tal. Podemos constatar en los archivos históricos como lo que él decía y hacía, y prometía en campaña, una vez en el poder, no sólo no lo cumplió sino que lo hizo al revés”.

¿Por qué los mexicanos deberían de creer en usted?

LT: “Porque mi carrera avala que siempre he actuado en una forma correcta, honesta y por el bien público. Mi carrera como periodista avala cómo he andado por todo el País… y el poco tiempo que llevo en la política, también avala que yo las cosas sí las hago en forma correcta. “Yo soy diferente, yo no vengo de la clase política, yo no estoy simulando. Por todo ello pueden creer en mí, por supuesto. Y más aún, pueden tener la plena seguridad de que si yo llego a la presidencia, este País va a cambiar radicalmente hacia bien”.

¿De qué forma afecta al PAN el veredicto de culpable que se le dio en Estados Unidos a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón?

LT: “Mucho, ahí está a la vista, afecta mucho. A mí me da un gusto, en lo particular. Me da un gusto enorme que hayan encontrado culpable a García Luna y que se haya hecho justicia porque, como muchos periodistas, pasé años denunciando que, la guerra contra el narcotráfico, si bien a mí me parecía correcta, había una falla. “Que afecta políticamente eso, claro, y que lo van a traer y usar políticamente. Todos esos simuladores del Gobierno de AMLO que están lavando, se deberían lavar la boca porque su Gobierno también está lleno de Garcías Lunas”.

¿Cuál es su opinión de los aspirantes de Morena a la Presidencia: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López?

LT: “Son unos simuladores, representan lo peor de la política de nuestro País, agudizadas todas las características que los mexicanos aborrecemos: La mentira, la corrupción, la simulación, la vida parasitaria porque no saben trabajar, tienen que vivir pegados del presupuesto, son unos perdedores. Precisamente el autor intelectual es Augusto, el autor intelectual de la reforma al INE, son tan tramposos que le metieron mano al INE porque no quieren una competencia para poder tener los dados cargados y poder eternizarse en el poder.

¿Cómo ve a los ex presidentes emanados del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón?

LT: “Celebro que los ex presidentes estén participando con sus conocimientos a través de los medios, expresando lo que piensan y alertando a la población, porque ya estuvieron en el cargo, ya saben ellos, vaya saber lo que vieron, y creo que la experiencia de ellos nos sirve porque México ha ido en un deterioro y en este momento México está tocando fondo.

“No estamos contentos los mexicanos con el resultado con base en las expectativas que teníamos para los gobiernos de la transición, ni con los dos gobiernos del PAN ni con el Gobierno de Peña Nieto, pero lo que sucede ahora con Morena es la destrucción de la normalidad democrática que traíamos en los últimos 30 años que costó sangre en nuestro País.

Al cierre del Gobierno de Claudia Pavlovich, ¿qué reflexión le deja su administración y su papel como Gobernadora?

LT: Reprobado. Fue un Gobierno de corrupción. Ella entregó el Gobierno, como lo hicieron otros gobernadores a cambio de su beneficio personal. Hablando de mujeres, precisamente, una muy mala representante de la mujer sonorense. Ella encarna esas viejas prácticas priistas, de sólo ver por ellos mismos; esa perversidad de que la Patria está en segundo lugar, primero están sus billeteras. De eso estamos hartos los ciudadanos. Hizo un muy mal papel, así se le ve, no sólo en Sonora sino en todo el País, es una pena.