Lluvias de 2022 sacan a “flote” a presas de Sonora

NAVOJOA, Sonora.-Aunque las lluvias de este año están por debajo de la media, las presas de Sonora tienen mejor almacenamiento en comparación con la misma fecha de 2022, gracias a la reserva que se dejó de las extraordinarias precipitaciones del año pasado, señaló Jesús Antonio Cruz Varela.

“Curiosamente estamos mejor que el año pasado a pesar que no ha llovido, pero el almacenamiento que tenemos es derivado del año pasado que fueron lluvias extraordinarias”, subrayó el director del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En promedio las cuencas de todo el estado de Sonora están en un 48.8%, apuntó, y aunque este no es un porcentaje malo, se debería tener mayor captación desde junio a la fecha por ser temporada de lluvias.

“Se supone que deberíamos tener una recuperación más importante porque estamos en épocas de lluvia”, enfatizó, “por ejemplo el año pasado el mes de agosto (178 milímetros) fue el mejor de la historia registrado en Conagua en 60 años.

EL PANORAMA

La baja captación de las cuencas este año podría comprometer la superficie de siembra del próximo ciclo agrícola, aunque falta la mitad de agosto y septiembre, meses en los que se esperan lluvias importantes, coincidieron productores agrícolas.

Esperemos al menos llegar a la media este año para que nos permita programar los ciclos de riego para este año”, subrayó Cruz Varela.

Si las presas no se recuperan también los cultivos estarían limitados, sobre todo los que requieren mayor agua para riego, agregó Noé López Gastélum, productor de la región Fuerte Mayo.

“De lo contrario estaríamos limitados en área y cultivos lo que complicaría la

economía del Estado”, recalcó, “la naturaleza no la podemos controlar, pero no perdemos la esperanza, el problema es que cada vez tenemos menos tiempo, se nos está acabando el tiempo y no llega el agua”.

Lo que hasta el momento mantiene a las presas con un almacenamiento aceptable, enfatizó, es el colchón que se dejó por las lluvias extraordinarias que se registraron en julio y agosto del año pasado.

Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, coincidió en que hay incertidumbre para el sector agrícola por la falta de lluvias.

“Estamos preocupados, no ha llovido lo suficiente ni en el valle ni en la cuenca, queda agosto y septiembre pero las captaciones van muy lentas”, apuntó.

QUEDAN ABAJO

Las lluvias de junio y julio de este año quedaron entre el 30 y 50% por debajo de la media y la primera quincena de agosto se fue con pocas precipitaciones, indicó Graciela Catalina Treviño Macías.

La directora técnica del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el pronóstico de lluvias promedio para Sonora para los próximos meses es: Agosto 80 milímetros, para septiembre 58 milímetros, mientras que para octubre es de 21 milímetros.

“Las precipitaciones han sido por debajo de las medias históricas”, abundó, “en el caso de la presa (‘El Mocúzarit’) el año pasado se autorizó aumentar el Namo (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) lo que permitió dejar un volumen de reserva”.

Benito Coronado López, jefe del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, consideró que una buena opción es la inducción de lluvias por si los pronósticos no se cumplen.

“Ojalá que sea certero el pronóstico que tenemos para este mes de agosto y no se tenga otro año seco”, expresó.