Llora el teatro a Raúl Ortíz, el "Joven Amigo"

HERMOSILLO, Sonora.- El teatro sonorense está de luto, pues el actor y director sonorense Raúl Ortiz, falleció hoy a los 77 años de edad.

El Instituto Sonorense de Cultura, así como el Instituto Municipal de Cultura y Arte y otras organizaciones culturales de la localidad, lamentaron el deceso del también conocido como “Joven Amigo”; apodo que se ganó por saludar así a quien se le acercaba.

Para conmemorar a Raúl, se realizará hoy a las 18:00 horas un homenaje de cuerpo presente en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura.

Raúl Ortiz debutó el 19 de abril de 1959, en el teatro Zubeldía con la obra “En la Ardiente Oscuridad”, bajo la dirección de Alberto Estrella, al amparo de la Academia de Arte Dramático de la Universidad de Sonora. Allí entendió lo que era el teatro y que para eso había nacido.

“Estar en un escenario es estar en comunión con el mundo y sentirse en su centro” afirmó previamente a los medios.

Combinó su trabajo escénico con radio y TV. En Telemax (antes Canal 6) inició los teleteatros en 1966 con “Teatro en su hogar”.

En 2016 se convirtió en el primero en recibir la estatuilla Desierto Ícaro, por parte del Instituto Sonorense de Cultura, entregado a quienes han dejado su ejemplo en el teatro.

“Ya decía yo que el teatro siempre está dando satisfacciones a todo el que se dedica a él. “Desde el primer momento que uno tiene la oportunidad de pisar el escenario y estar frente a un público, desde ese momento se siente la comunicación y dice ‘De aquí no me salgo, de aquí no me voy, aquí es, de aquí no me muevo y no me moveré”, dijo Raúl al recibir su galardón.

En estos 60 años pisó un sin fin de escenarios y se mantuvo constante año con año, activo desde sus inicios hasta su fallecimiento.