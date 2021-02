Lleva vacuna contra coronavirus esperanza a adultos mayores en Mazatán y La Colorada

MAZATÁN, Sonora.- La vacuna contra Covid-19 de Astra Zeneca lleva esperanza a adultos mayores de los municipios de Mazatán y La Colorada, en Sonora.

“Estoy bien contenta, muy feliz de que me aplicaran la vacuna, por qué ya tengo mucho sin salir por miedo al virus. Mis hijos están en Hermosillo y tengo un año que no los veo”, comentó Sara Ahumada, del municipio de Mazatán.

Entre las dos localidades hubo más de 200 personas mayores de 60 años que recibieron el biológico.

Todas, fueron pasadas a revisión durante 30 minutos una vez que se les aplicó su dosis, no habiendo hasta el momento ninguna reacción alérgica o adversa reportada en dichas áreas.

“Apenas sentí el piquete, pero no dolió nada. No te duele el brazo, ni la cabeza, nada. Muy bien me siento”, comentó Enrique, de 69 años, originario de La Colorada, Sonora.

Para ingresar al área de vacunación, a las personas sólo se les solicitó que llevaran una identificación vigente, como CURP, INE, e incluso, comprobante de domicilio.

El proceso se llevó a cabo en los Centros de Salud de ambos lugares, siendo los mismos adultos quienes llegaron por su propia cuenta o en camiones de la Secretaría de Bienestar Federal.