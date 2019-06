Llega Cevce a Guaymas por "chocolates" de lujo

GUAYMAS, Sonora.- Aunque las autoridades municipales no participarán en los decomisos de autos extranjeros de lujo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal anunció que sus acciones se ampliarán a Guaymas.



La alcaldesa Sara Valle Dessens apuntó que esto es un programa estatal que implementó la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en Hermosillo con la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce).



Aseguró que Guaymas hace lo propio con los filtros de revisión que instala el departamento de Tránsito Municipal con apoyo de las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, y de la milicia, para detectar la circulación de carros robados, pero no realizarán decomisos.



"Este es un programa que hay a nivel estatal que implementa la gobernadora del estado para la revisión de los documentos de los carros, en qué condiciones, más bien lo de placas y que no sean los carros robados", externó.