Llaman a tomar rutas alternas por rehabilitación de bulevar Gómez Farías y Justo Sierra

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque el bulevar Gómes Farías solamente tenga una carga del 30% comparado con el bulevar José María Morelos, es necesario que los hermosillenses que transiten por la zona tomen vías alternas al haber iniciado las obras de la rehabilitación del crucero en boulevar Gómez Farías y Justo Sierra, informó Ramón Manuel Arvizu Quintero.

El responsable del Dispositivo para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam) explicó que durante las 07:00 a 08:00 horas así como las 13:00 horas es cuando hay mayor tráfico en la zona por la entrada de los estudiantes en las escuelas cercanas en la colonia Constitución.

No es una vialidad que es tan importante como el Morelos, no tiene tanta carga vehicular. El Gómez Farías no tiene la continuidad del Morelos al terminar después de la calle Alfredo Eguiarte pero sí es menor el número de vehículos que transitan", apuntó