Llaman a sonorenses a actualizar su credencial de elector

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 108 mil sonorenses tienen su credencial de elector vencida, por lo que de no actualizarla no podrán participar en las próximas elecciones.

Los ciudadanos tienen hasta el 22 de enero para poder tramitar la credencial para votar por vigencia o con alguna modificación en sus datos en alguno de los módulos del INE en el Estado.

Luz Elena Flores, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Sonora, indicó que estas 108 mil credenciales están vencidas desde el 2015 y hasta el 2022, por lo que necesitan actualizar su documento ya sea para votar o como identificación

Aunque no deseen participar en las elecciones tienen hasta el 22 de enero para hacer las renovaciones, si no, no podrán hacerlo hasta que pasen las elecciones. También es un documento oficial y si está vencido no se hace válido”, expresó.