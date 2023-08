Listos avalúos de las casas de Gobierno: Bienes y Concesiones del Estado de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Los avalúos y demás documentos de las casas de Gobierno de Hermosillo y Álamos están listos por si el Gobernador decide llevar a cabo la venta de estas propiedades, señaló el titular de Bienes y Concesiones del Dominio del Gobierno del Estado.

Marco Antonio Gallardo Galaz aseguró que no conoce el precio de ambas residencias pero ya se llevaron a cabo los avalúos correspondientes a petición del jefe del Ejecutivo, Alfonso Durazo Montaño.

“Nosotros somos un área técnica, como área técnica ya tenemos preparado toda la documentación, avalúos etcétera para el momento que se decida o el Gobernador instruya llevar a cabo una venta.

No tengo ahorita el precio, el valor actual, pero sí se llevaron a cabo los avalúos y ya tenemos la documentación lista para que en el caso de que se tomara esa decisión, estamos listos”, puntualizó.

La dirección que tiene a su cargo, dijo, sólo funge como un área técnica, por lo que desconoce si a raíz del anuncio que hizo Durazo Montaño sobre la posibilidad de vender la Casa de Gobierno en Hermosillo se presentaron solicitudes de compra.

“Nosotros nos encargamos del asunto técnico, si se va a llevar a cabo por medio de subasta que normalmente es el proceso, pero con nosotros no, pero lo que sí te puedo decir es que esa casa (la de Hermosillo) y la de Álamos nosotros estamos listos por instrucción del Gobernador de tener toda la documentación en regla”, subrayó.

Gallardo Galaz añadió que en la actualidad no tienen proyectado llevar a cabo una subasta del parque vehicular que es propiedad del Gobierno del Estado pues en la administración anterior se llevó a cabo este proceso, lo que originó que no tenga una cantidad amplia y en esta administración no se ha adquirido flotilla nueva.