Limita a CRIT dar más atenciones adeudo de 15 millones de pesos

HERMOSILLO, Sonora.- La anterior administración estatal dejó un adeudo de quince millones de pesos al CRIT Sonora, lo cual ha ocasionado que la institución deba trabajar con solo la mitad de las familias que tenía en el 2020.

“Antes de que terminara la administración mandamos la última solicitud para recibir el pago que se habían comprometido a hacer”, explicó Marisol Lomelí, directora de CRIT Sonora, “pero al momento no hemos tenido ninguna respuesta.

“A este punto no sé si van a cumplir, si no van a cumplir, cuánto tiempo tengan después de salir para cumplir con los compromisos, si de plano ya se fueron y ya se olvidaron de los compromisos, si soy sincera, la verdad no sé”, expuso.

En problemas

Lomelí explicó que el Gobierno estatal les debe un total de 5 millones desde el año 2020 y 10 millones, los cuales se habían comprometido a entregar este año, antes de que terminara su sexenio.

Este adeudo no ha permitido a la institución apoyar a más familias con tratamientos y terapias, dijo, por eso tienen fe en que esta nueva administración los voltee a ver, y los apoye para poder seguir trabajando en favor de los niños con discapacidad en Sonora.

“Al día de hoy el CRIT Sonora no ha recibido ninguna aportación en el 2021 por parte del Gobierno del Estado, además de que se deben aún 5 millones del año pasado, o sea en total siguen debiéndose 15 millones de pesos”, detalló.

“Esto nos afecta, pues de dos clínicas en las que atendíamos a 750 familias nos quedamos con una clínica que atiende la mitad, estamos dejando familias sin servicios; nuestra lista de espera sigue creciendo y mi capacidad para atenderlas esta igual, porque no tenemos recurso para contratar más personal”, argumentó.

Lomelí comentó que tiene mucha esperanza de que el nuevo gobierno vea al CRIT Sonora como un apoyo para las familias de todo el Estado, y los ayude a poder seguir brindando el servicio a más personas.