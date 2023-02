Liliana buscaba empleo por “Face”, pero encontró el amor

NAVOJOA.- Mientras Liliana Pérez Gaxiola buscaba trabajo en redes sociales, conoció a Allan Stuardo Rivera, un guatemalteco con quien unió su vida.

“Fue en 2018, yo estaba desempleada y buscando trabajo en Facebook, en las amistades sugeridas lo miré y por error le mandé solicitud, no suelo agregar ni aceptar a nadie que no conozco por seguridad”, mencionó la mujer de 40 años de edad.

La respuesta fue inmediata y se hicieron amigos a distancia, narró, con el tiempo y sin mandarse fotografías ni audios de voz, se hicieron novios como un juego que al final terminó en un matrimonio.

Él me preguntó que si quería algo serio con él, le dije que sí y empezó a mandarme dinero para que viajara a Guatemala”, recordó, “algunos amigos me decían que era peligroso, pero dije: ‘Dios, si es mi alma gemela te pido una señal, pero de lo contrario te pido que me apartes de ese camino’”.