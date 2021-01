Liberan la caseta Santa Ana-Altar

ALTAR.- Un grupo de manifestantes de la agrupación llamada Libre Tránsito liberó la caseta de cobro ubicada en el tramo carretero Santa Ana-Altar para exigir que se cumpla con servicios y se baje el costo.

Ayer alrededor de las 06:30 horas un aproximado de 20 personas, entre mujeres y hombres, llegaron hasta el kilómetro 39 más 700 de la carretera para apoderarse de los módulos de cobro.

Dulce García, manifestante, indicó que fue una toma de las instalaciones de manera pacífica y sin ocasionar destrozos que se hizo para hacer valer los derechos y la inconformidad generalizada.

Esta caseta no cuenta con las normas que deben cumplir, no hay teléfonos, no tenemos servicio de ambulancias, ni de grúas, es una carretera en mal estado y además es la caseta más cara de Sonora, 120 pesos por carro.