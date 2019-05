"Las artes fue un amor a primera vista": Artista

El ver a su madre decorar con bonitos dibujos el salón donde impartía clases inspiró a Juan Manuel Arce Bernal a involucrase en el mundo de la pintura y el arte, oficio al que se ha dedicado por medio siglo.Con un trozo de tiza y papel, originario de Navojoa, es capaz de dar vida a personajes que emergen de su imaginación, dijo, talento que lo llevó a realizar diversas exposiciones en Hermosillo, Álamos, Navojoa, entre otros municipios."Los dibujos que hacia mi madre en el kínder me inspiró, yo trataba de imitar sus dibujos y con el paso del tiempo fui viendo a otros pintores", abundó.La relación con las artes que inició a temprana edad fue amor a primera vista, expresó, pues quedó cautivado con los trabajos de dibujantes de los años ochenta."Antes había más espacios se hacían exposiciones y me tocó ver un retrato a lápiz del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, que me impresionó", recordó, "desde entonces trataba de imitar esos trabajos".A lo largo de 50 años como artista, indicó, sus trabajos han sido expuestos en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos."Cada retrato tiene su historia, nunca pensé llegar al nivel de calidad de los grandes maestros, pero en estos tiempos se han perdido muchos espacios para desarrollarse en el arte", dijo.El hombre de 60 años de edad dedica su tiempo a hacer las obras de arte con temas que van desde la cultura Mayo hasta retratos que realiza por encargos.